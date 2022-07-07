Чи вистачить Україні зерна? Як відбувається збирання врожаю під ворожим вогнем

Частина українських полів стали непридатними через постійні обстріли та міни.

Війна, що триває в Україні, може призвести до продовольчої кризи. Окупанти не лише захопили понад 20% сільгоспугідь України (за оцінками NASA), а й регулярно обстрілюють пов’язану із зерном інфраструктуру на підконтрольній території.

Але українські аграрії не опускають рук і, попри ризик обстрілів, виходять у поля на збирання врожаю. У липні він стартував уже в кількох областях, переважно на півдні — саме там, де лінія фронту дуже близько. Це Одеська, Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Виходячи в поле, фермери стикаються з викликами — може початися обстріл, а після нього пожежа. Напередодні, 6 липня, пожежа після обстрілу розпочалася у Синельниківському районі Дніпропетровської області на підприємстві із сільгосптехнікою, також спалахнуло пшеничне поле. Погрозлива ситуація у районі Кривого Рогу — російська артилерія з боку Херсона знищила три поля із зерном.

Окупанти стріляють у поля спеціально, запальними снарядами та роблять це з кількох сторін, повідомляє голова місцевої РВА Євген Ситниченко. За такого підпалу вогонь вище трьох метрів і поле спалахує миттєво.

На полях, що прибирають аграрії, висіяні пшениця, ячмінь, ріпак. Через заблоковані порти доходи аграріїв знижуються, адже врожай треба ще продати. Фермери впевнені, що Україні хліба вистачить, а ось про наступну посівну поки що не загадують.

Цього року, за даними першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, планують зібрати від 50 млн тонн зернових — урожай очікується трохи вищим за середньостатистичний за останні 5 років. Внутрішні потреби України при цьому близько 20 млн тонн. Як вивезти зерно на експорт – вирішується, а важливе питання – як зберігати зерно також відпрацьовується. Зокрема, планують використовувати тимчасові мобільні склади, що мінімізує ризик "прильоту" ракети.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія вивозить вкрадене з України зерно через Бердянськ. Один із таких кораблів затримала турецька митниця для перевірки походження зерна.