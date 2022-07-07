Хватит ли Украине зерна? Как проходит сбор урожая под вражеским огнем

Часть украинских полей стали непригодны из-за постоянных обстрелов и мин

Продолжающаяся война в Украине может привести к продовольственному кризису. Оккупанты не только захватили более 20% сельхозугодий Украины (по оценкам NASA), но и регулярно обстреливают связанную с зерном инфраструктуру на подконтрольной территории.

Но украинские аграрии не опускают рук и несмотря на риск обстрелов выходят в поля на сбор урожая. В июле он стартовал уже в нескольких областях, в основном на юге — как раз там где линия фронта очень близко. Это Одесская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области.

Выходя в поле фермеры сталкиваются с вызовами — может начаться обстрел, а после него пожар. Накануне, 6 июля, пожар после обстрела начался в Синельниковском районе Днепропетровской области на предприятии с сельхозтехникой, также загорелось пшеничное поле. Угрожающая ситуация в районе Кривого Рога — российская артиллерия со стороны Херсона уничтожила три поля с зерном.

Оккупанты стреляют в поля специально, зажигательными снарядами и делают это с нескольких сторон, сообщает глава местной РВА Евгений Ситниченко. При таком поджоге огонь выше трех метров и поле загорается мгновенно.

На полях, которые убирают аграрии высеяны пшеница, ячмень, рапс. Из-за заблокированных портов доходы аграриев снижаются, ведь урожай нужно еще продать. Фермеры уверенны, что Украине хлеба хватит, а вот про следующую посевную пока не загадывают.

В этом году, по данным первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, планируют собрать от 50 млн тонн зерновых — урожай ожидается чуть выше чем среднестатистический за последние 5 лет. Внутренние потребности Украины при этом — около 20 млн тонн. Как вывезти зерно на экспорт — решается, а важный вопрос — как хранить зерно также отрабатывается. В частности — планируют использовать временные мобильные склады, что минимизирует риск "прилета" ракеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия вывозит украденное из Украины зерно через Бердянск. Один из таких кораблей задержала турецкая таможня для проверки происхождения зерна.