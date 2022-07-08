В Україні скасували нові платіжки за опалення: як тепер стягуватимуть плату

Рада ухвалила рішення про платіжки та облік газу

У п’ятницю, 8 липня, Верховна Рада ухвалила рішення перенести з 1 травня 2022 року на 1 травня після дати припинення військового стану в Україні, застосування нового порядку обліку та розрахунків за природний газ.

З 1 травня в Україні мали діяти правила обліку природного газу, прийняті в ЄС. Про це повідомляє на своєму Телеграм-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

Прийнятий ще в листопаді 2021 року законопроект №2553 змінював систему обліку природного газу – тепер замість звичних кубометрів його облік мав вестися в кіловат-годинах енергії і набув чинності 1 травня.

Для перерахунку кубометрів природного газу в кіловат-годин енергії ще в 2017 році було розроблено спеціальну формулу, в ході якої кількість кубів множиться на середньозважене значення вищої температури згоряння. Останнє у свою чергу вираховується за ще складнішою формулою.

Щоправда, за словами експертів, все це ніяк не мало торкнутися споживачів – вартість газу мала залишитися незмінною, 7,96 грн за кубометр. При цьому, за словами голови правління у Спілці споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, на практиці виконувати цю вимогу Україна не могла.

Очевидно, тому в результаті нардепи вирішили відстрочити ухвалений ним раніше закон до кращих часів.

Раніше нардепи ухвалили рішення вести мораторій на зростання комунальних послуг на весь час бойових дій та на півроку після їх закінчення.