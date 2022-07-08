В Украине отменили новые платежки за отопление: как теперь будут взымать плату

Рада приняла решение о платежках и учете газа

В пятницу, 8 июля, Верховная Рада приняла решение перенести с 1 мая 2022 на 1 мая после даты прекращения военного положения в Украине, применение нового порядка учета и расчетов за природный газ.

С 1 мая в Украине должны были действовать правила учета природного газа принятые в ЕС. Об этом сообщает на своем Телеграмм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Принятый еще в ноябре 2021 года законопроект №2553 менял систему учета природного газа – теперь вместо привычных кубометров его учет будет вестись в киловатт-часах энергии и вступал в силу 1 мая.

Для пересчета кубометров природного газа в киловатт-часы энергии еще в 2017 году была разработана специальная формула, в ходе которой число кубов умножается на средневзвешенное значение высшей температуры сгорания. Последнее в свою очередь высчитывается по еще более сложной формуле.

Правда, по словам экспертов, все это никак не должно было затронуть потребителей – стоимость газа должна была остаться прежней, 7,96 грн за кубометр. При этом, по словам главы правления в Союзе потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, на практике выполнять это требование Украина не могла.

Очевидно, поэтому в итоге нардепы решили отсрочить принятый им ранее закон до более лучших времен.

Ранее нардепы приняли решение вести мораторий на рост коммунальных услуг на все время боевых действий и на полгода после их окончания.