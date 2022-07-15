Людей немає, заклади закриті: окупанти залишили Кирилівку без курортного сезону (відео)

Про курортний сезон нагадують лише нечисленні відвідувачі пляжу

Окупована Кирилівка (Запорізька область) до початку вторгнення була одним із найпопулярніших українських курортів, проте після приходу туди росіян переживає не найкращі дні. Селище порожнє, магазини закриті, а про розпал курортного сезону нагадують лише нечисленні відвідувачі пляжу, які здебільшого не ризикують заходити до Азовського моря.

Порожнє курортне селище змогло зняти автор ютуб-каналу "Земеля", який нагадав, що зазвичай в цей час на в’їзді спостерігаються величезні пробки, а на пляжах не протиснутися від відпочивальників.

Втім, цього року через вторгнення росіян вулиці Кирилівки зовсім порожні, а поодинокі перехожі переважно є місцевими жителями.

На відео помітно, що дорога, яка веде до селища, зараз порожня, а готелі, кафе та магазини здебільшого закриті.

Також порожньо і на центральному пляжі, на якому видно нечисленних відвідувачів.

Автор ролика зазначає, що такого раніше не траплялося, оскільки у курортний сезон Кирилівка приваблювала не лише відпочивальників, а й охочих заробити гроші. Він зазначив, що сюди приїжджали люди з Дніпра, Мелітополя та навіть Харкова, щоб відкрити крамнички та кафе, проте зараз це зробити неможливо.

Як повідомлялося раніше, на чорноморському узбережжі сезон 2022 теж не розпочався, у Залізному Порту також не спостерігається наплив відпочивальників. У Маріуполі, що на березі Азовського моря, ситуація ще гірша — через руйнування міста не можуть відновити водопостачання, а до зими будуть проблеми з газом та теплом.