Людей нет, заведения закрыты: оккупанты оставили Кирилловку без курортного сезона (видео)

О курортном сезоне напоминают лишь немногочисленные посетители пляжа

Оккупированная Кирилловка (Запорожская область) до начала вторжения была одним из наиболее популярных украинских курортов, однако после прихода туда россиян переживает не самые лучшие дни. Поселок пустует, магазины закрыты, а о разгаре курортного сезона напоминают лишь немногочисленные посетители пляжа, которые в большинстве своем не рискуют заходить в Азовское море.

Пустующий курортный поселок смог заснять автор ютуб-канала "Земеля", который напомнил, что обычно в это время на въезде наблюдаются огромные пробки, а на пляжах не протиснуться от отдыхающих.

Впрочем, в этом году из-за вторжения россиян улицы Кирилловки совсем пустые, а немногие прохожие в основном являются местными жителями.

На видео заметно, что дорога, ведущая в поселок сейчас пустует, а отели, кафе и магазины в большинстве своем закрыты.

Так же пусто и на центральном пляже, на котором видны немногочисленные посетители.

Автор ролика отмечает, что такого ранее не случалось, поскольку в курортный сезон Кирилловка привлекала не только отдыхающих, но и желающих заработать деньги. Он отметил, что сюда приезжали люди из Днепра, Мелитополя и даже Харькова, чтобы открыть магазинчики и кафе, однако сейчас это сделать невозможно.

Как сообщалось ранее, на черноморском побережье сезон 2022 тоже не начался, в Железном Порту также не наблюдается наплыва отдыхающих. В Мариуполе, который находится на берегу Азовского моря, ситуация еще хуже — из-за разрушения города не могут восстановить водоснабжение, а к зиме будут проблемы с газом и теплом.