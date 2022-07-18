Падіння українського літака у Греції: стала відома доля всіх членів екіпажу

Пошуково-рятувальна операція на місці катастрофи завершена, тривають роботи з очищення території від небезпеки

У Греції знайдено тіла усіх восьми членів екіпажу українського транспортного літака Ан-12, який пілот перед падінням героїчно відвів від житлових районів міста Кавала. Влада країни повідомила про завершення рятувальної операції.

Як повідомляє видання EPT News, усі останки доправили до лікарні міста Комотіні. Там буде проведено судово-медичну експертизу, після чого тіла загиблих передадуть українським дипломатам для відправки на батьківщину.

Фото з місця падіння українського Ан-12 у Греції

Фото з місця падіння українського Ан-12 у Греції

Фото з місця падіння українського Ан-12 у Греції

Окрім того, в районі падіння літака провели попереднє хімічне обстеження і не знайшли жодних небезпечних речовин. Зразки грунту, флори та води відправили у державні лабораторії для дослідження. Наразі розчищенням місця катастрофи займаються фахівці зі знешкодження боєприпасів – військові та пожежники. Ситуація ускладнюється тим, що уламки розлетілись на велику відстань і обстежити доведеться досить значну територію.

Як повідомляв "Телеграф", Ан-12 української компанії Meridian виконував рейс із Сербії та Йорданії, коли зазнав аварії на півночі Греції. На його борту було 12 тонн "небезпечного вантажу", повідомляють, що це були боєприпаси. Попередня причина аварії – відмова одного з двигунів. Українське МЗС створило оперативний штаб для розслідування катастрофи.