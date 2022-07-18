Падение украинского самолета в Греции: стала известна судьба всех членов экипажа

Поисково-спасательная операция на месте крушения завершена, продолжаются работы по очистке территории от опасности

В Греции обнаружены тела всех восьми членов экипажа украинского транспортного самолета Ан-12, который пилот перед падением героически отвел от жилых районов города Кавала. Власти страны сообщили о завершении спасательной операции.

Как сообщает издание EPT News, все останки доставлены в больницу города Комотини. Там будет проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего тела погибших передадут украинским дипломатам для отправки на родину.

Фото с места падения украинского Ан-12 в Греции

Фото с места падения украинского Ан-12 в Греции

Фото с места падения украинского Ан-12 в Греции

Кроме того, в районе падения самолета провели предварительное химическое обследование и не нашли никаких опасных веществ. Образцы почвы, флоры и воды были отправлены в государственные лаборатории для исследования. Расчисткой места катастрофы занимаются специалисты по обезвреживанию боеприпасов – военные и пожарные. Ситуация осложняется тем, что обломки разлетелись на большое расстояние и обследовать придется достаточно значительную территорию.

Как сообщал "Телеграф", Ан-12 украинской компании Meridian выполнял рейс из Сербии в Иорданию, когда потерпел крушение на севере Греции. На его борту находилось 12 тонн "опасного груза", сообщают, что это были боеприпасы. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей. Украинский МИД создал оперативный штаб по расследованию катастрофы.