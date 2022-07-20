Виїхав за кордон і не повернувся: що чекає на чоловіків-втікачів від армії в Україні

Юрист каже, що спроба насильно повернути військовозобов’язаних українців порушуватиме Конституцію.

Від кінця лютого в Україні діє воєнний стан, у зв’язку з яким військовозобов’язаним чоловікам — віком від 18 до 60 років — заборонено залишати межі країни. Однак багато українців до початку повномасштабного вторгнення рф вже були за кордоном на заробітках, але так і досі не "дозріли" повернутися. За словами юриста Ростислава Кравця, адміністративної чи кримінальної відповідальності за це немає, хоча нардепи не раз намагалися її ввести.

Про це фахівець розповів у коментарі "Фактам ICTV". Кравець наголосив, що перебування українських громадян за кордоном під час війни жодним чином не регламентується за часом.

Відповідальності, за його словами, військовозобов’язані чоловіки за неповернення не можуть понести — подібних обмежень немає в українському законодавстві. При цьому з початку війни у Верховній Раді вносилося кілька законопроєктів, які планували їх запровадити. Втім, далі перегляду комісій ці документи так і не пройшли.

Причина насамперед у тому, що подібна заборона порушуватиме Конституцію України. Також це буде не зовсім логічно, вважає Ростислав Кравець, адже наразі заробітчани приносять економіці країни вже більше фінансів, ніж доходи від експорту, що значно скоротився.

Зазначимо, що окремо юрист підкреслив — спроба "покарати" чоловіків, які повернулися з-за кордону, за допомогою вручення повістки та подальшої мобілізації буде теж порушенням як Конституції, так і прав людини.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які лазівки військовозобов’язані намагаються знайти, щоб виїхати з України вже під час воєнного стану. Вдається не всім, проте щасливчики все ж є.

Також ми писали про те, яка категорія військовозобов’язаних чоловіків незабаром може отримати відстрочку від мобілізації.