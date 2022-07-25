Пенсія по інвалідності: українцям роз’яснили, кому призначають і як отримати

Призначення виплат за інвалідністю відбувається з урахуванням великої кількості нюансів

Кабінет міністрів України готує до запуску накопичувальну пенсійну систему. Але вона запрацює не раніше 2024 року, а до того діятимуть старі правила призначення виплат. Зокрема це стосується пенсій по інвалідності.

І у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, кому саме вони призначаються і за яких умов, а також які документи потрібні для оформлення та який розмір у таких пенсій. Головне, що потрібно пам’ятати – пенсія по інвалідності призначається незалежно від віку, коли інвалідність була встановлена. Це може бути як у період роботи, так і до першого працевлаштування, і після припинення роботи.

Читайте також: Категорія Гроші Восени літні українці отримають доплату – кому і скільки Українці віком від 70 років з 1 жовтня отримають доплату до пенсії

Втім, людина, залежно від віку, має мати певний обсяг страхового стажу на момент настання інвалідності та звернення за пенсією. Для першої групи страховий стаж має складати:

до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;

26 — 28 років включно — 2 роки;

29 — 31 рік включно — 3 роки;

32 — 34 років включно — 4 роки;

35 — 37 років включно — 5 років;

38 — 40 років включно — 6 років;

41 — 43 років включно — 7 років;

44 — 48 років включно — 8 років;

49 — 53 років включно — 9 років;

54 — 59 років включно — 10 років.

Друга і третя групи мають дещо інші вимоги до страхового стажу:

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;

24 — 26 років включно — 2 роки;

27 — 28 років включно — 3 роки;

29 — 31 рік включно — 4 роки;

32 — 33 років включно — 5 років;

34 — 35 років включно — 6 років;

36 — 37 років включно — 7 років;

38 — 39 років включно — 8 років;

40 — 42 років включно — 9 років;

43 — 45 років включно — 10 років;

46 — 48 років включно — 11 років;

49 — 51 року включно — 12 років;

52 — 55 років включно — 13 років;

56 — 59 років включно — 14 років.

Якщо пенсії потребує людина, котра не працювала

За умови інвалідності II групи може бути призначена пенсія по інвалідності, яка відповідає пенсії за віком за наявності такого страхового стажу:

у жінок — 20 років, а у чоловіків — 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;

у жінок — 21 рік, а у чоловіків — 26 років, якщо інвалідність встановлено до 48 років включно;

у жінок — 22 роки, а у чоловіків — 27 років, якщо інвалідність встановлено до 50 років включно;

у жінок — 23 роки, а у чоловіків — 28 років, якщо інвалідність встановлено до 53 років включно;

у жінок — 24 роки, а у чоловіків — 29 років, якщо інвалідність встановлено до 56 років включно;

у жінок — 25 років, а у чоловіків — 30 років, якщо інвалідність встановлено до 59 років включно.

Є кілька винятків, за яких пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу. Це випадки, коли інвалідність настала:

у період проходження строкової військової служби;

внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, яких особа зазнала під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності);

у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Якщо ж особа з інвалідністю не має достатнього для призначення пенсії страхового стажу, вона підпадає під дію закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". Щоби скористатись ними, необхідно подати відповідну заяву до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Строки призначення пенсії по інвалідності

Цей вид пенсії призначається з дня звернення особи і на весь строк встановлення інвалідності. Виплати можуть почати нараховувати з дня встановлення інвалідності, якщо людина звернулась по призначення пенсії не пізніше, ніж за три місяці з цього моменту.

Якщо групу інвалідності буде змінено, пенсію у новому розмірі починають виплачувати з дня встановлення цієї зміни. В разі, якщо зміна йде у бік нижчої групи, то пенсія за попередньою групою виплачується до кінця місяця, в якому відбулася зміна.

Пенсію за інвалідністю можна втратити, якщо особа не з’явилась на медико-соціальну експертизу з підтвердження свого статусу у визначені для цього статусу. В такому разі виплати припиняються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особа мала з’явитися на повторний огляд.

Розміри пенсії по інвалідності

Розмір пенсії, яку призначають за інвалідністю, залежить від групи інвалідності. Наразі можливі варіанти становлять:

100% розміру пенсії за віком — для осіб, яким призначено I групу інвалідності та які мають страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людину визнано інвалідом;

90% пенсії за віком — для осіб, яким призначено II групу інвалідності та які мають страховий стаж від 1 до 14 років;

50% пенсії за віком — для осіб, яким призначено III групу інвалідності та які мають страховий стаж від 1 до 14 років.

Окремі категорії мають право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком за наявності відповідного страхового стажу. Таку можливість мають непрацюючі особи з інвалідністю II групи, котрі отримали статус після досягнення пенсійного віку. Також такою можливістю можуть скористатись особи з інвалідністю III групи за їх вибором.

Документи для отримання пенсії по інвалідності

Пакет документів, які необхідні для оформлення пенсії по інвалідності, включає:

письмову заяву про призначення такої пенсії;

паспорт або, якщо йдеться про дитину – свідоцтво про народження (у разі, якщо прохач має ID-карту, знадобиться довідка про реєстрацію місця проживання);

ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

трудова книжка або інший документ, що підтверджує стаж, а також відомість про заробітну плату;

в разі, якщо особа має особливий статус – документи, що його засвідчують (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, довідка з МСЕК, тощо);

фотографія.

Військовослужбовці мають до цього пакету додати також свідоцтво про хворобу, видане та завірене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку. Також можна надати копію довідку військово-лікарської комісії.

Звільненим з військової служби, інвалідність яких настала після звільнення, також необхідно подати:

довідку військкомату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати та підстави звільнення з військової служби;

висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Читайте також: Категорія Гроші Чи добре живеться в Україні працюючим пенсіонерам: озвучено середній розмір виплат Різниця в доходах з тими, хто остаточно вийшов на заслужений відпочинок, прямо скажемо, несуттєва

Яким чином подаються документи

Для подачі документів існує два шляхи. Можна особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або ж подати документи онлайн на порталі електронних послуг ПФУ.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські пенсіонери, які мають право на різні види пенсійних виплат, мають обрати один варіант.