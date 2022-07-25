Пенсія по інвалідності: українцям роз’яснили, кому призначають і як отримати
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Призначення виплат за інвалідністю відбувається з урахуванням великої кількості нюансів
Кабінет міністрів України готує до запуску накопичувальну пенсійну систему. Але вона запрацює не раніше 2024 року, а до того діятимуть старі правила призначення виплат. Зокрема це стосується пенсій по інвалідності.
І у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, кому саме вони призначаються і за яких умов, а також які документи потрібні для оформлення та який розмір у таких пенсій. Головне, що потрібно пам’ятати – пенсія по інвалідності призначається незалежно від віку, коли інвалідність була встановлена. Це може бути як у період роботи, так і до першого працевлаштування, і після припинення роботи.
Втім, людина, залежно від віку, має мати певний обсяг страхового стажу на момент настання інвалідності та звернення за пенсією. Для першої групи страховий стаж має складати:
до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;
26 — 28 років включно — 2 роки;
29 — 31 рік включно — 3 роки;
32 — 34 років включно — 4 роки;
35 — 37 років включно — 5 років;
38 — 40 років включно — 6 років;
41 — 43 років включно — 7 років;
44 — 48 років включно — 8 років;
49 — 53 років включно — 9 років;
54 — 59 років включно — 10 років.
Друга і третя групи мають дещо інші вимоги до страхового стажу:
до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;
24 — 26 років включно — 2 роки;
27 — 28 років включно — 3 роки;
29 — 31 рік включно — 4 роки;
32 — 33 років включно — 5 років;
34 — 35 років включно — 6 років;
36 — 37 років включно — 7 років;
38 — 39 років включно — 8 років;
40 — 42 років включно — 9 років;
43 — 45 років включно — 10 років;
46 — 48 років включно — 11 років;
49 — 51 року включно — 12 років;
52 — 55 років включно — 13 років;
56 — 59 років включно — 14 років.
Якщо пенсії потребує людина, котра не працювала
За умови інвалідності II групи може бути призначена пенсія по інвалідності, яка відповідає пенсії за віком за наявності такого страхового стажу:
у жінок — 20 років, а у чоловіків — 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
у жінок — 21 рік, а у чоловіків — 26 років, якщо інвалідність встановлено до 48 років включно;
у жінок — 22 роки, а у чоловіків — 27 років, якщо інвалідність встановлено до 50 років включно;
у жінок — 23 роки, а у чоловіків — 28 років, якщо інвалідність встановлено до 53 років включно;
у жінок — 24 роки, а у чоловіків — 29 років, якщо інвалідність встановлено до 56 років включно;
у жінок — 25 років, а у чоловіків — 30 років, якщо інвалідність встановлено до 59 років включно.
Є кілька винятків, за яких пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу. Це випадки, коли інвалідність настала:
у період проходження строкової військової служби;
внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, яких особа зазнала під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності);
у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
Якщо ж особа з інвалідністю не має достатнього для призначення пенсії страхового стажу, вона підпадає під дію закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". Щоби скористатись ними, необхідно подати відповідну заяву до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
Строки призначення пенсії по інвалідності
Цей вид пенсії призначається з дня звернення особи і на весь строк встановлення інвалідності. Виплати можуть почати нараховувати з дня встановлення інвалідності, якщо людина звернулась по призначення пенсії не пізніше, ніж за три місяці з цього моменту.
Якщо групу інвалідності буде змінено, пенсію у новому розмірі починають виплачувати з дня встановлення цієї зміни. В разі, якщо зміна йде у бік нижчої групи, то пенсія за попередньою групою виплачується до кінця місяця, в якому відбулася зміна.
Пенсію за інвалідністю можна втратити, якщо особа не з’явилась на медико-соціальну експертизу з підтвердження свого статусу у визначені для цього статусу. В такому разі виплати припиняються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особа мала з’явитися на повторний огляд.
Розміри пенсії по інвалідності
Розмір пенсії, яку призначають за інвалідністю, залежить від групи інвалідності. Наразі можливі варіанти становлять:
100% розміру пенсії за віком — для осіб, яким призначено I групу інвалідності та які мають страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людину визнано інвалідом;
90% пенсії за віком — для осіб, яким призначено II групу інвалідності та які мають страховий стаж від 1 до 14 років;
50% пенсії за віком — для осіб, яким призначено III групу інвалідності та які мають страховий стаж від 1 до 14 років.
Окремі категорії мають право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком за наявності відповідного страхового стажу. Таку можливість мають непрацюючі особи з інвалідністю II групи, котрі отримали статус після досягнення пенсійного віку. Також такою можливістю можуть скористатись особи з інвалідністю III групи за їх вибором.
Документи для отримання пенсії по інвалідності
Пакет документів, які необхідні для оформлення пенсії по інвалідності, включає:
- письмову заяву про призначення такої пенсії;
- паспорт або, якщо йдеться про дитину – свідоцтво про народження (у разі, якщо прохач має ID-карту, знадобиться довідка про реєстрацію місця проживання);
- ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- трудова книжка або інший документ, що підтверджує стаж, а також відомість про заробітну плату;
- в разі, якщо особа має особливий статус – документи, що його засвідчують (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, довідка з МСЕК, тощо);
- фотографія.
Військовослужбовці мають до цього пакету додати також свідоцтво про хворобу, видане та завірене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку. Також можна надати копію довідку військово-лікарської комісії.
Звільненим з військової служби, інвалідність яких настала після звільнення, також необхідно подати:
довідку військкомату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати та підстави звільнення з військової служби;
висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
Яким чином подаються документи
Для подачі документів існує два шляхи. Можна особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або ж подати документи онлайн на порталі електронних послуг ПФУ.
Як раніше повідомляв "Телеграф", українські пенсіонери, які мають право на різні види пенсійних виплат, мають обрати один варіант.