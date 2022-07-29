Чекають на зерно? Росія вивела у Чорне море нові військові кораблі

Напередодні відкриття зернового коридору росія вирішила створити додатковий психологічний тиск

Чорноморський флот рф вкотре змінив положення і кількість своїх військових суден в акваторії Чорного моря. На ранок п’ятниці, 29 липня, загальна кількість російських кораблів збільшилася до п’яти одиниць порівняно з попереднім днем. Цілком ймовірно, що таким чином росіяни намагаються залякати моряків, які мають почати вивозити зерно на експорт із українських портів.

Інформацію про чисельність ворожого флоту повідомили у свіжому зведенні оперативного командування "Південь". Як зазначають військові, ракетна загроза для регіонів України залишається дуже високою.

Якщо напередодні в морі знаходилися два надводні ракетні носії і один підводний човен, то наразі ситуація трохи змінилася. Кількість озброєних "Калібрами" кораблів залишилася незмінною, проте їм на допомогу вирушили ще три великі десантні судна, замінивши собою підводний човен.

Загальна ракетна загроза для українських регіонів із боку Чорного моря зараз становить 16 снарядів уже згаданої марки "Калібр".

Варто також зазначити, що додаткові проблеми в акваторії створює наявність мін. Частина з них дрейфує у вільному плаванні, через що "забирається" в ті місця, де на них явно не очікують. Військові повідомили, що один із невідомих вибухових пристроїв опинився в гирлі Бистре на річці Дунай. Через це постраждало мале гідрографічне судно — міна пробила носову частину корабля нижче за ватерлінію.

На щастя, обійшлося без людських жертв. Більше того, екіпаж корабля швидко зорієнтувався, щоб власними силами залатати пробоїну і провести необхідний ремонт прямо на місці інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі з’явилася карта обговореного зернового коридору. Як відомо, Україна вже 30 липня планує вивести у Чорне море перші кораблі з експортними товарами на борту. Вихід суден має відбутися із порту Чорноморська.

При цьому заяви російської сторони не зменшують психологічний тиск на українську сторону, адже розраховувати на повністю безпечне плавання наші суховантажі поки що не можуть.