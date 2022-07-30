У Раді хочуть змінити резонансне рішення щодо зарплат мобілізованих

У парламенті придумали, що робити з гучним рішенням про скасування зарплат військовослужбовцям за основним місцем роботи

В Україні на початку липня Верховна Рада внесла зміни до Кодексу законів про працю та позбавила мобілізованих у ЗСУ середньомісячної зарплати за основним місцем роботи. Рішення викликало широкий резонанс у суспільстві, і тепер парламент шукає способи зберегти ці виплати бійцям, натомість давши преференції підприємствам.

Як йдеться у тексті законопроєкту, розміщеного на сайті парламенту, нардепи пропонують внести зміни до Податкового кодексу, щоб поновити отримання військовослужбовцями зарплати.

За задумом авторів документа, пропонується повернути середньомісячну зарплату покликаним на військову службу військовослужбовцям, а також запровадити механізм компенсації для підприємств від держави.

Таким чином, співробітники будуть мотивовані вступити до лав ЗСУ, а компанії отримають "бонуси" у вигляді зниження податків або компенсації суми витрат за допомогою видачі ОВДП.

Відповідний законопроєкт уже надіслали на розгляд профільному комітету Ради.

Нагадаємо, на переконання авторів правок, якими військовослужбовців позбавили зарплати, це дозволить зменшити навантаження на підприємства. Проте українці висловили думку, що це відіб’є бажання у призовників добровільно йти у військкомати.