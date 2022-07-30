В Раде хотят изменить резонансное решение по зарплатам мобилизованных

В парламенте придумали, что делать с нашумевшим решением об отмене зарплат военнослужащим по основному месту работы

В Украине в начале июля Верховная Рада внесла изменения в Кодекс законов о труде и лишила мобилизированных в ВСУ среднемесячной зарплаты по основному месту работы. Решение вызвало широкий резонанс в обществе, и теперь парламент ищет способы сохранить эти выплаты бойцам взамен дав преференции предприятиям.

Как говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте парламента, нардепы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы восстановить получение военнослужащими зарплаты.

Согласно замыслу авторов документа, предлагается вернуть среднемесячную зарплату призванным на воинскую службу военнослужащим, а также внедрить механизм компенсации для предприятий от государства.

Таким образом сотрудники будут мотивированы вступить в ряды ВСУ, а компании получат "бонусы" в виде снижения налогов или компенсации суммы расходов посредством выдачи ОВГЗ.

Соответствующий законопроект уже отправили на рассмотрение профильному комитету Рады.

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Напомним, согласно убеждению авторов правок, которыми военнослужащих лишили зарплаты, это позволит уменьшить нагрузку на предприятия. Однако украинцы выразили мнение, что это отобьет желание у призывников добровольно идти в военкоматы.