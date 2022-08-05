Миколаїв закривають на вихідні: скільки триватиме комендантська година і що треба знати містянам

Місто проведе в закритому режимі понад дві доби, Кім пояснив, який буде при цьому режим

Портовий Миколаїв, який страждає від щоденних жорстких обстрілів, закривають на всі вихідні. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підписав розпорядження про посилену комендантську годину, яка триватиме понад дві доби – з 23:00 п’ятниці, 5 серпня, до 5:00 понеділка, 8 серпня.

У своєму телеграм-каналі Кім детально пояснив, якого режиму доведеться дотримуватись містянам. Насамперед йдеться про стандартні правила комендантської години, коли перебувати на вулиці можна тільки зі спецдозволом. Але буде також ряд особливостей і послаблень.

Об’їзд міста здійснюватиметься через Вознесенськ. Усі відповідні пости попереджені і скеровуватимуть автомобілі відповідним чином.

Поліція попереджена про посилену комендантську годину, у разі крайньої потреби забезпечить супровід.

За вихідні з Миколаєва мають виїхати три міжнародних автобуса – рейси не скасовуються, квитки залишаються в силі, автобуси будуть супроводжувати поліцейські.

Вигулювати собак неподалік дому можна, так само можна випускати дітей у двір, хоча і бажано бути вдома. При цьому всі дорослі мають брати з собою документи і бути готовими у будь-який момент надати їх для перевірки.

Як повідомляв "Телеграф", Миколаїв постійно обстрілюють з боку окупованого Херсону, куди росіяни стягнули чимало техніки, підставивши її під великі ризики.