Николаев закрывают на выходные: сколько продлится комендантский час и что нужно знать горожанам

Город проведет в закрытом режиме более двух суток, Ким объяснил, какой будет при этом режим

Портовый Николаев, страдающий от ежедневных жестких обстрелов, закрывают на все выходные. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подписал распоряжение об усиленном комендантском часе, который продлится более двух суток – с 23:00 пятницы, 5 августа, до 5:00 понедельника, 8 августа.

В своем телеграм-канале Ким подробно объяснил, какого режима придется придерживаться горожанам. В первую очередь речь идет о стандартных правилах комендантского часа, когда находиться на улице можно только со спецразрешением. Но будет также ряд особенностей и послаблений.

Объезд города будет осуществляться через Вознесенск. Все соответствующие посты предупреждены и будут перенаправлять автомобили соответствующим образом.

Полиция предупреждена об усиленном комендантском часе, в случае крайней необходимости обеспечит сопровождение.

За выходные из Николаева должны выехать три международных автобуса – рейсы не отменяются, билеты остаются в силе, автобусы будут сопровождать полицейские.

Выгуливать собак неподалеку от дома можно, также можно выпускать детей во двор, хотя и желательно быть дома. При этом все взрослые должны брать с собой документы и быть готовыми в любой момент предоставить их для проверки.

Как сообщал "Телеграф", Николаев постоянно обстреливают со стороны оккупированного Херсона, куда россияне стащили немало техники, подставив ее под большие риски.