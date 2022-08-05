СБУ прийшла з обшуком до бізнесмена Бродського: як він відреагував

Підприємець називає справу, в якій фігурує, замовленням

Неприємності в українських бізнесменів тривають. Після того, як одесита Бориса Кауфмана не випустили з України, про обшуки у себе повідомив киянин Михайло Бродський. Про це пише "Українська правда".

Відомо, що обшуки проходять у київському ресторані "Калина", Річпорту та у комерційного директора Бродського. Слідчі дії ведуться в рамках справи про незаконний видобуток піску та несплату податків протягом 2017-2019 років. Бродський та його син є фігурантами цієї справи.

У коментарі журналістам бізнесмен назвав цю справу замовною. "Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?", — сказав Бродський.

Інформація про те, що будівля Київського річкового вокзалу належить компанії, що пов’язана з Бродським та народним депутатом Нестором Шуфричем, з’явилась у 2016 році. Тоді будівлю готували до реконструкції під ресторанну галерею та розважальний і туристичний центр.

Також бізнесмен та депутат були фігурантами скандалу довкола житлового комплексу Rybalsky. Журналісти виявили, що ділянка під ним була виділена для експлуатації й обслуговування майнового комплексу, а не для будівництва. У червні 2017 року Господарський суд Києва відмовився розривати договір оренди земельної ділянки під ЖК та повертати її громаді, як того вимагала прокуратура.

Як повідомляв "Телеграф", інший український бізнесмен, колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський був позбавлений громадянства України.