СБУ пришла с обыском к бизнесмену Бродскому: как он отреагировал

Предприниматель называет дело, в котором фигурирует, заказом

Неприятности у украинских бизнесменов продолжаются. После того, как одессита Бориса Кауфмана не выпустили из Украины, об обысках у себя сообщил киевлянин Михаил Бродский. Об этом пишет "Украинская правда".

Известно, что обыски проходят в киевском ресторане "Калина", Речпорту и у коммерческого директора Бродского. Следственные действия ведутся в рамках дела о незаконной добыче песка и неуплате налогов в течение 2017-2019 годов. Бродский и его сын являются фигурантами этого дела.

В комментарии журналистам бизнесмен назвал это дело заказным. "Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?", — сказал Бродский.

Информация о том, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с Бродским и народным депутатом Нестором Шуфричем, появилась в 2016 году. Тогда здание готовилось к реконструкции под ресторанную галерею и развлекательный и туристический центр.

Также бизнесмен и депутат являлись фигурантами скандала вокруг жилого комплекса Rybalsky. Журналисты обнаружили, что участок под ним был выделен для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса, а не для строительства. В июне 2017 года Хозяйственный суд Киева отказался расторгать договор аренды земельного участка под ЖК и возвращать его громаде, как того потребовала прокуратура.

Как сообщал Телеграф, другой украинский бизнесмен, бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский был лишен гражданства Украины.