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"Землю - тримають люди. Небо - тримають МіГи": військовий льотчик зворушив мережу віршем до Дня Повітряних сил ЗСУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Повітряні сили ЗСУ продовжують захищати наше небо від загарбників Новина оновлена 07 серпня 2022, 11:22
Повітряні сили ЗСУ продовжують захищати наше небо від загарбників

Користувачі мережі невпинно дякують військовим за оборону країни

В Україні у неділю, 7 серпня, відзначають День Повітряних сил ЗСУ, з нагоди чого вітають з професійним святом військових льотчиків та всіх причетних до цієї справи. Подвиг українських авіаторів у боротьбі з російськими загарбниками неоціненний, адже вони закривають небо над Україною від ворожих літаків та винищувачів. Українці, своєю чергою, не перестають дякувати льотчикам, підтримують їх "Байрактарами", а також вітають зі святом.

Приєдналася до привітань й заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. На власній сторінці у Facebook вона відзначила вклад українських льотчиків у перемогу.

"Сьогодні День Повітряних Сил ЗСУ. День тих, хто тримає і боронить українське небо. Тому заходьте на сторінку Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces і вітайте. Мабуть, немає таких слів, які б передавали нашу їм вдячність та шану. Втім зараз, вас розчулять до сліз не тільки їх подвиги, але й творчість", — написала заступниця голови Міноборони.

До свого привітання вона прикріпила вірш, який написав вірш наш герой, військовий льотчик, майор ЗСУ Василь Мулік з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ.

***

І коли все скінчиться й почнуть заростати шрами,

І буде все знов — передбачувано та усталено,

Ми раптом побачимо, як постаріли наші мами,

І раптом відчуємо, як ми самі постаріли.

І не будуть тривоги міста тривожити,

І не будуть сирени в підвали кликати.

І не будуть могили нестерпно множитись.

І не буде снайпер рахувати кліків.

І вирви в полях — маком красно кровитимуть,

І руїни-згарища зарясніють мальвами,

І постане вибір — між "жити" і "далі жити",

І заграє весна — такими забутими барвами.

Перехрестя прицілів — стануть доріг перехрестями,

Леза ножів — обернуться тістом і глиною,

І залишиться — десь у невпинному Всесвіті -

Цей післясмак — кави, пороху та полину.

І тиша настане. Сторожко змовкнуть гармати.

І не буде салютів, парадів, свята.

Ми лиш будем своїх обіймати. І плакати.

Обіймати і плакати. Плакати і обіймати.

І це зле, ненаситне та хиже вогнище -

Те, що зжерло доль та життів без ліку —

Згасне. Здохне. Колись. А поки що -

Землю — тримають люди. Небо — тримають МіГи.

Поезія військового льотчика до глибини душі вразила українців, які прямо писали про те, що в них після прочитання виступили сироти на шкірі, а декого слова зворушили до сліз.

День Повітряних сил ЗСУ в Україні - як мережа вітає військових льотчиків
День Повітряних сил ЗСУ в Україні - як мережа вітає військових льотчиків
День Повітряних сил ЗСУ в Україні - як мережа вітає військових льотчиків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові отримали підсилення у вигляді бойових літаків від Північної Македонії. Європейська країна допомогла не лише передачею літаків, а й постачанням танків.

Теги:
#Україна #День Повітряних Сил ЗСУ #Привітання #Реакція мережі