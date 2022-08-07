"Землю - тримають люди. Небо - тримають МіГи": військовий льотчик зворушив мережу віршем до Дня Повітряних сил ЗСУ
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Користувачі мережі невпинно дякують військовим за оборону країни
В Україні у неділю, 7 серпня, відзначають День Повітряних сил ЗСУ, з нагоди чого вітають з професійним святом військових льотчиків та всіх причетних до цієї справи. Подвиг українських авіаторів у боротьбі з російськими загарбниками неоціненний, адже вони закривають небо над Україною від ворожих літаків та винищувачів. Українці, своєю чергою, не перестають дякувати льотчикам, підтримують їх "Байрактарами", а також вітають зі святом.
Приєдналася до привітань й заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. На власній сторінці у Facebook вона відзначила вклад українських льотчиків у перемогу.
"Сьогодні День Повітряних Сил ЗСУ. День тих, хто тримає і боронить українське небо. Тому заходьте на сторінку Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces і вітайте. Мабуть, немає таких слів, які б передавали нашу їм вдячність та шану. Втім зараз, вас розчулять до сліз не тільки їх подвиги, але й творчість", — написала заступниця голови Міноборони.
До свого привітання вона прикріпила вірш, який написав вірш наш герой, військовий льотчик, майор ЗСУ Василь Мулік з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ.
***
І коли все скінчиться й почнуть заростати шрами,
І буде все знов — передбачувано та усталено,
Ми раптом побачимо, як постаріли наші мами,
І раптом відчуємо, як ми самі постаріли.
І не будуть тривоги міста тривожити,
І не будуть сирени в підвали кликати.
І не будуть могили нестерпно множитись.
І не буде снайпер рахувати кліків.
І вирви в полях — маком красно кровитимуть,
І руїни-згарища зарясніють мальвами,
І постане вибір — між "жити" і "далі жити",
І заграє весна — такими забутими барвами.
Перехрестя прицілів — стануть доріг перехрестями,
Леза ножів — обернуться тістом і глиною,
І залишиться — десь у невпинному Всесвіті -
Цей післясмак — кави, пороху та полину.
І тиша настане. Сторожко змовкнуть гармати.
І не буде салютів, парадів, свята.
Ми лиш будем своїх обіймати. І плакати.
Обіймати і плакати. Плакати і обіймати.
І це зле, ненаситне та хиже вогнище -
Те, що зжерло доль та життів без ліку —
Згасне. Здохне. Колись. А поки що -
Землю — тримають люди. Небо — тримають МіГи.
Поезія військового льотчика до глибини душі вразила українців, які прямо писали про те, що в них після прочитання виступили сироти на шкірі, а декого слова зворушили до сліз.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові отримали підсилення у вигляді бойових літаків від Північної Македонії. Європейська країна допомогла не лише передачею літаків, а й постачанням танків.