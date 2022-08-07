Укр

"Землю — держат люди. Небо — держат МиГи": военный летчик растрогал сеть стихотворением ко Дню Воздушных сил ВСУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
119
Воздушные силы ВСУ продолжают защищать наше небо от захватчиков Новость обновлена 07 августа 2022, 11:22
Воздушные силы ВСУ продолжают защищать наше небо от захватчиков

Пользователи сети непрестанно благодарят военных за оборону страны

В Украине в воскресенье, 7 августа, отмечают День Воздушных сил ВСУ, по случаю чего поздравляют с профессиональным праздником военных летчиков и всех причастных к этому делу. Подвиг украинских авиаторов в борьбе с российскими захватчиками неоценим, ведь они закрывают небо над Украиной от вражеских самолетов и истребителей. Украинцы, в свою очередь, не перестают благодарить летчиков, поддерживают их "Байрактарами", а также поздравляют с праздником.

Присоединилась к поздравлениям и заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. На своей странице в Facebook она отметила вклад украинских летчиков в победу.

"Сегодня День Воздушных Сил ВСУ. День тех, кто держит и защищает украинское небо. Поэтому заходите на страницу Командование Воздушных Сил ВСУ, поздравляйте. Наверное, нет таких слов, которые бы передавали нашу им благодарность и уважение. Впрочем, сейчас, вас умилят до слез не только их подвиги, но и творчество", — написала заместитель главы Минобороны.

К своему поздравлению она прикрепила стихотворение, которое написал наш герой, военный летчик, майор ВСУ Василий Мулик по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

***

І коли все скінчиться й почнуть заростати шрами,

І буде все знов — передбачувано та усталено,

Ми раптом побачимо, як постаріли наші мами,

І раптом відчуємо, як ми самі постаріли.

І не будуть тривоги міста тривожити,

І не будуть сирени в підвали кликати.

І не будуть могили нестерпно множитись.

І не буде снайпер рахувати кліків.

І вирви в полях — маком красно кровитимуть,

І руїни-згарища зарясніють мальвами,

І постане вибір — між "жити" і "далі жити",

І заграє весна — такими забутими барвами.

Перехрестя прицілів — стануть доріг перехрестями,

Леза ножів — обернуться тістом і глиною,

І залишиться — десь у невпинному Всесвіті -

Цей післясмак — кави, пороху та полину.

І тиша настане. Сторожко змовкнуть гармати.

І не буде салютів, парадів, свята.

Ми лиш будем своїх обіймати. І плакати.

Обіймати і плакати. Плакати і обіймати.

І це зле, ненаситне та хиже вогнище -

Те, що зжерло доль та життів без ліку —

Згасне. Здохне. Колись. А поки що -

Землю — тримають люди. Небо — тримають МіГи.

Поэзия военного летчика до глубины души поразила украинцев, которые прямо писали о том, что у них после прочтения выступили мурашки на коже, а некоторых слова тронули до слез.

День Воздушных сил ВСУ в Украине — как сеть поздравляет военных летчиков
День Воздушных сил ВСУ в Украине — как сеть поздравляет военных летчиков
День Воздушных сил ВСУ в Украине — как сеть поздравляет военных летчиков

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные получили усиление в виде боевых самолетов от Северной Македонии. Европейская страна помогла не только передачей самолетов, но и поставками танков.

Теги:
#Украина #День Воздушных Сил ВСУ #Привітання #Реакция сети