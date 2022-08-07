"Землю — держат люди. Небо — держат МиГи": военный летчик растрогал сеть стихотворением ко Дню Воздушных сил ВСУ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 119
Пользователи сети непрестанно благодарят военных за оборону страны
В Украине в воскресенье, 7 августа, отмечают День Воздушных сил ВСУ, по случаю чего поздравляют с профессиональным праздником военных летчиков и всех причастных к этому делу. Подвиг украинских авиаторов в борьбе с российскими захватчиками неоценим, ведь они закрывают небо над Украиной от вражеских самолетов и истребителей. Украинцы, в свою очередь, не перестают благодарить летчиков, поддерживают их "Байрактарами", а также поздравляют с праздником.
Присоединилась к поздравлениям и заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. На своей странице в Facebook она отметила вклад украинских летчиков в победу.
"Сегодня День Воздушных Сил ВСУ. День тех, кто держит и защищает украинское небо. Поэтому заходите на страницу Командование Воздушных Сил ВСУ, поздравляйте. Наверное, нет таких слов, которые бы передавали нашу им благодарность и уважение. Впрочем, сейчас, вас умилят до слез не только их подвиги, но и творчество", — написала заместитель главы Минобороны.
К своему поздравлению она прикрепила стихотворение, которое написал наш герой, военный летчик, майор ВСУ Василий Мулик по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.
***
І коли все скінчиться й почнуть заростати шрами,
І буде все знов — передбачувано та усталено,
Ми раптом побачимо, як постаріли наші мами,
І раптом відчуємо, як ми самі постаріли.
І не будуть тривоги міста тривожити,
І не будуть сирени в підвали кликати.
І не будуть могили нестерпно множитись.
І не буде снайпер рахувати кліків.
І вирви в полях — маком красно кровитимуть,
І руїни-згарища зарясніють мальвами,
І постане вибір — між "жити" і "далі жити",
І заграє весна — такими забутими барвами.
Перехрестя прицілів — стануть доріг перехрестями,
Леза ножів — обернуться тістом і глиною,
І залишиться — десь у невпинному Всесвіті -
Цей післясмак — кави, пороху та полину.
І тиша настане. Сторожко змовкнуть гармати.
І не буде салютів, парадів, свята.
Ми лиш будем своїх обіймати. І плакати.
Обіймати і плакати. Плакати і обіймати.
І це зле, ненаситне та хиже вогнище -
Те, що зжерло доль та життів без ліку —
Згасне. Здохне. Колись. А поки що -
Землю — тримають люди. Небо — тримають МіГи.
Поэзия военного летчика до глубины души поразила украинцев, которые прямо писали о том, что у них после прочтения выступили мурашки на коже, а некоторых слова тронули до слез.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные получили усиление в виде боевых самолетов от Северной Македонии. Европейская страна помогла не только передачей самолетов, но и поставками танков.