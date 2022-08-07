"Землю — держат люди. Небо — держат МиГи": военный летчик растрогал сеть стихотворением ко Дню Воздушных сил ВСУ

Пользователи сети непрестанно благодарят военных за оборону страны

В Украине в воскресенье, 7 августа, отмечают День Воздушных сил ВСУ, по случаю чего поздравляют с профессиональным праздником военных летчиков и всех причастных к этому делу. Подвиг украинских авиаторов в борьбе с российскими захватчиками неоценим, ведь они закрывают небо над Украиной от вражеских самолетов и истребителей. Украинцы, в свою очередь, не перестают благодарить летчиков, поддерживают их "Байрактарами", а также поздравляют с праздником.

Присоединилась к поздравлениям и заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. На своей странице в Facebook она отметила вклад украинских летчиков в победу.

"Сегодня День Воздушных Сил ВСУ. День тех, кто держит и защищает украинское небо. Поэтому заходите на страницу Командование Воздушных Сил ВСУ, поздравляйте. Наверное, нет таких слов, которые бы передавали нашу им благодарность и уважение. Впрочем, сейчас, вас умилят до слез не только их подвиги, но и творчество", — написала заместитель главы Минобороны.

К своему поздравлению она прикрепила стихотворение, которое написал наш герой, военный летчик, майор ВСУ Василий Мулик по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

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І коли все скінчиться й почнуть заростати шрами,

І буде все знов — передбачувано та усталено,

Ми раптом побачимо, як постаріли наші мами,

І раптом відчуємо, як ми самі постаріли.

І не будуть тривоги міста тривожити,

І не будуть сирени в підвали кликати.

І не будуть могили нестерпно множитись.

І не буде снайпер рахувати кліків.

І вирви в полях — маком красно кровитимуть,

І руїни-згарища зарясніють мальвами,

І постане вибір — між "жити" і "далі жити",

І заграє весна — такими забутими барвами.

Перехрестя прицілів — стануть доріг перехрестями,

Леза ножів — обернуться тістом і глиною,

І залишиться — десь у невпинному Всесвіті -

Цей післясмак — кави, пороху та полину.

І тиша настане. Сторожко змовкнуть гармати.

І не буде салютів, парадів, свята.

Ми лиш будем своїх обіймати. І плакати.

Обіймати і плакати. Плакати і обіймати.

І це зле, ненаситне та хиже вогнище -

Те, що зжерло доль та життів без ліку —

Згасне. Здохне. Колись. А поки що -

Землю — тримають люди. Небо — тримають МіГи.

Поэзия военного летчика до глубины души поразила украинцев, которые прямо писали о том, что у них после прочтения выступили мурашки на коже, а некоторых слова тронули до слез.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные получили усиление в виде боевых самолетов от Северной Македонии. Европейская страна помогла не только передачей самолетов, но и поставками танков.