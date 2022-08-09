Якою буде зима в Україні: синоптик обнадіяв прогнозом

В Україні більше не варто чекати холодної зими, як і прохолодного літа

Глобальне потепління накладає свій відбиток і на Україну, а тому холодної зими із лютими морозами цього року, як і наступних, не буде.

Як розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в інтерв’ю "КП Україна", ймовірність дуже холодної зими в Україні мізерна, а в попередні роки температурний режим був вищим за норму.

"Це не виключає морозних періодів, можливо навіть сильних. Але вони будуть короткі та на загальному характері зими не позначаться", — сказав він.

За його словами, за останні 25 років у нашій країні температура повітря в січні та лютому зросла на 2-2,5 градуса, тобто зменшилася кількість днів із середньодобовою "мінусовою" температурою.

Загалом фіксується скорочення зимового періоду, а в окремі роки взагалі важко було сказати, чи була зима взагалі.

Те саме стосується літнього періоду, де середня температура підвищилася на 2,5-2,8 градуса. Це призвело до того, що кількість днів із температурою вище +30 градусів збільшилася вдвічі.

"Комфортного прохолодного літа у нас уже не буде", — наголосив він.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач спеціально для "Телеграфа" давав прогноз на серпень. За його словами, друга половина місяця спочатку радуватиме помірним теплом та комфортною погодою, проте потім до країни прийдуть інтенсивні дощі. Втім, завершення серпня буде відносно сухим та теплим.

Своєю чергою, кліматолог Світлана Бойченко заявляла, що осінь в Україні теж буде дуже теплою, а в жовтні жителі нашої країни зможуть насолодитися "бабиним літом".