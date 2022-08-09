Какой будет зима в Украине: синоптик обнадежил прогнозом

В Украине больше не стоит ждать холодной зимы, как и прохладного лета

Глобальное потепление накладывает свой отпечаток и на Украину, а потому холодной зимы с лютыми морозами в этом году, как и последующих, не будет.

Как рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью "КП Украина", вероятность очень холодной зимы в Украине мизерная, а в предыдущие годы температурный режим был выше нормы.

"Это не исключает морозных периодов, возможно, даже сильных. Но они будут короткие и на общем характере зимы не скажутся", — сказал он.

По его словам, за последние 25 лет в нашей стране температура воздуха в январе и феврале выросла на 2-2,5 градуса, то есть уменьшилось количество дней со среднесуточной "минусовой" температурой.

В целом фиксируется сокращение зимнего периода, а в отдельные годы и вовсе сложно было сказать, была ли зима вообще.

То же касается и летнего периода, где средняя температура повысилась на 2,5-2,8 градуса. Это привело к тому, что количество дней с температурой выше +30 градусов увеличилось в два раза.

"Комфортного прохладного лета у нас уже не будет", — подчеркнул он.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач специально для "Телеграфа" давал прогноз на август. По его словам, вторая половина месяца сначала будет радовать умеренным теплом и комфортной погодой, однако затем в страну придут интенсивные дожди. Впрочем, завершение августа будет относительно сухим и теплым.

В свою очередь климатолог Светлана Бойченко заявляла, что осень в Украине тоже будет весьма теплой, а в октябре жители нашей страны смогут насладиться "бабьим летом".