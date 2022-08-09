росія звинуватила Україну у припиненні транзиту нафти до Європи: що сталося

Російська компанія через санкції не змогла оплатити транзит

Російські нафтова компанія "Транснєфть" заявила про те, що Україна пішла на серйозний крок й припинила транзит нафти країни-агресора в бік Угорщини, Чехії та Словаччини нафтопроводом "Дружба". Це нібито сталося на тлі введених проти рф санкцій, які зробили неможливою оплату послуг транзиту.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті російської нафтової компанії у вівторок, 9 серпня. З повідомлення стало відомо, що "Укртранснафта" (дочірнє підприємство "Нафтогазу") могла припинити транзит з 4 серпня — мова про південну гілку нафтопроводу.

У "Транснєфті" кажуть, що причиною цього стала відсутність оплати за послуги транзиту на рахунки "Укртранснафти". Російська компанія каже, що вона провела платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. А все тому, що цей платіж проходив через підсанкційний "Газпромбанк" й був відхилений черех сьомий пакет санкцій. Додамо, що Україна надає послуги транзиту нафти виключно за умови 100% передоплати.

На момент виходу новини "Укртранснафта" на публічних сторінках не коментувала інформацію, оприлюднену російською компанією.

Довідка: Нафтопровід "Дружба" — є одним з найбільших у світі й має довжину 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан), після чого проходить через Самару (рф) і Брянськ (рф) до Мозиря (Білорусь). У Мозирі нафтопровід ділиться на дві гілки — південну, яка йде через Україну до Чехії, Словаччини та Угорщини, та північну — йде до Польщі та Німеччини.

Варто додати, що шостий санкційний пакет, який ЄС ввів проти росії, передбачав, що постачання нафти по "Дружбі" до Центральної Європи збережуться до моменту, поки Угорщина, Словаччина та Чехія не знайдуть альтернативу російському ресурсу. Договір на транзит російської нафти територією України був укладений у грудні 2019 року і діє до січня 2030 року.

Нафтопровід "Дружба" має довжину 5500 км

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада намагається знайти способи обійти нафтове ембарго. Зокрема, Москва запропонувала Туреччині дозволити РФ купувати частки в турецьких нафтопереробних компаніях, нафтових терміналах та резервуарах. Якщо турецька влада погодиться на такий крок, то це дозволить приховати походження нафти після того, як ембарго ЄС повністю набуде чинності.