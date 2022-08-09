россия обвинила Украину в прекращении транзита нефти в Европу: что произошло

Российская компания из-за санкций не смогла оплатить транзит

Российская нефтяная компания "Транснефть" заявила о том, что Украина пошла на серьезный шаг и прекратила транзит нефти страны-агрессора в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по нефтепроводу "Дружба". Это якобы произошло на фоне введенных против россии санкций, которые сделали невозможной оплату услуг транзита.

Соответствующее сообщение появилось на сайте российской нефтяной компании во вторник, 9 августа. Из сообщения стало известно, что "Укртранснафта" (дочернее предприятие "Нафтогаза") могла прекратить транзит с 4 августа — речь идет о южной ветке нефтепровода.

В "Транснефти" говорят, что причиной этого стало отсутствие оплаты за услуги транзита на счета "Укртранснафты". Российская компания говорит, что она произвела платеж за транзит, но деньги вернули на счет. А все потому, что этот платеж проходил через подсанкционный "Газпромбанк" и был отклонен из-за седьмого пакета санкций. Добавим, что Украина предоставляет услуги транзита нефти исключительно при условии 100% предоплаты.

К моменту выхода новости "Укртранснафта" на публичных страницах не комментировала информацию, обнародованную российской компанией.

Справка: Нефтепровод "Дружба" — один из самых больших в мире и имеет длину 5500 км. Он берет начало в г. Альметьевске (Республика Татарстан), после чего проходит через Самару (рф) и Брянск (рф) до Мозыря (Беларусь). В Мозыре нефтепровод делится на две ветви — южную, которая идет через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию, и северную — идет в Польшу и Германию.

Следует добавить, что шестой санкционный пакет, который ЕС ввел против россии, предполагал, что поставки нефти по "Дружбе" в Центральную Европу сохранятся до того момента, пока Венгрия, Словакия и Чехия не найдут альтернативу российскому ресурсу. Договор на транзит российской нефти по территории Украины был заключен в декабре 2019 года и действует до января 2030 года.

Нефтепровод "Дружба" имеет длину 5500 км

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти пытаются найти способы обойти нефтяное эмбарго. В частности, Москва предложила Турции разрешить РФ покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих компаниях, нефтяных терминалах и резервуарах. Если турецкие власти согласятся на такой шаг, то это позволит скрыть происхождение нефти после того, как эмбарго ЕС полностью вступит в силу.