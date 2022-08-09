Путінські ЗМІ вхопилися за цитату Подоляка про контрнаступ на Херсон: що насправді було сказано

У Зеленського наголосили, що Україна не воює так, як це робить рф

У вівторок, 9 серпня, на 167-й день повномасштабного вторгнення рф в росії розцінили слова радника голови ОП України Михайла Подоляка про контрнаступ на Херсонщині як частину інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

З відповідним посилом вийшло повідомлення на прокремлівському виданні РИА. У РосЗМІ вважають, що Подоляк лише лякав російську армію, хоча радник голови ОП говорив, що контрнаступ уже йде.

"Заяви про контрнаступ українських військ на Херсон були частиною інформаційно-психологічної операції. За словами Подоляка, Україна веде "креативну війну", де ключовим завданням вважається деморалізація російських військ", — написали росЗМІ.

Зазначимо, Подоляк в інтерв’ю ВВС, говорячи про контрнаступ на півдні країни, підкреслив, що "він вже йде", але не за російськими канонами.

"Чи була це ІПСО? Безумовно, сьогодні всі публічні коментарі — це частина ІПСО. Нам потрібно деморалізувати російську армію. Вони повинні розуміти, що тут постійно буде територія вогню, що їх тут будуть спалювати. Це ключове.

А з іншого боку, що таке контрнаступ? Він поступово йде вже сьогодні. Ми ж не воюємо як росія. Це росія формує великі колони, які відправляє в одному напрямку, незалежно від того, скільки людей загине", — заявив Подоляк.

Раніше Подоляк розповів про щоденні втрати на війні з росією. Нагадаємо, радник глави ОП різко висловився щодо відновлення переговорного процесу з рф.