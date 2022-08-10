Вживаємо всіх заходів: Єрмак обнадіяв заявою щодо закінчення війни

Влада хоче встигнути до початку зими

Для України, яка шостий місяць поспіль протистоїть російським окупантам, вкрай важливо завершити активну фазу війни до настання зими. Це пов'язано з ризиком ударів по теплоенергетичній інфраструктурі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що росіяни навіть не приховують своїх цілей та намірів, тому українські військові будуть робити все, щоб до настання зими активні бойові дії завершилися.

"Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", — зазначив голова ОП, додавши, що ризики атаки по тепломагістралях зберігаються протягом всієї війни.

За словами Єрмака, Сили оборони України роблять все можливе, аби досягнути цілей деокупації та увесь час говорить про це із західними партнерами. Він додав, що чим довше російські окупанти перебуватимуть на території України, тим складніше від них буде позбутися.

Нагадаємо, що останнім часом російська армія й сама почала "демілітаризуватися" — про це свідчить "бавовна" на їх складах та військових базах, які вибухають і палають один за одним. За останній тиждень неприємності з технікою росіян траплялися на аеродромі в окупованому Мелітополі, складі із боєкомплектом у Макіївці, а також на військовому аеродромі в Новофедорівці (Крим). Таким чином окупанти втратили десятки одиниць техніки, авіації та зброї.