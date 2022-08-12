Wizz Air після скандалу дає українцям ще 100 тисяч безоплатних квитків

Пропозиція лоукостера діятиме з 15 вересня по 8 грудня

Угорський лоукостер Wizz Air після скандального рішення про відновлення польотів до Москви вирішив виділити громадянам України ще 100 тисяч безоплатних квитків. Про таке рішення йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

"Ми продовжуємо підтримувати громадян України, надаючи 100 тисяч безкоштовних квитків на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії", – вказано у повідомленні.

Зазначається, що українці можуть скористатися безоплатними квитками на всіх рейсах континентальної Європи та Великої Британії. При цьому буде обмежено часовий проміжок пропозиції — вона діятиме з 15 вересня по 8 грудня цього року.

Забронювати такий квиток громадяни України можуть безпосередньо через сайт авіаперевізника, перейшовши за посиланням.

Примітно, що це вже третій раз, коли Wizz Air виділяє квитки для громадян України. На початку березня угорський лоукостер виділив 100 тисяч квитків для українців, які втікали від війни. А в травні авіаперевізник надав ще 10 тисяч безоплатних квитків.

Однак, таке рішення компанії не скасовує того, що керівництво дочірньої компанії Wizz Air — мова про Wizz Air Abu Dhabi — з 3 жовтня має намір поновити польоти до російської Москви. Примітно, що усі національні авіалінії Об'єднаних Арабських Еміратів станом на сьогодні виконують прямі рейси до країни-агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ірландський авіаперевізник Ryanair оголосив про зникнення ультрадешевих квитків з тарифної сітки. У компанії зазначили, що це "кінець ери квитків по 10 євро".