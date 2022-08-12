Wizz Air после скандала дает украинцам еще 100 тысяч бесплатных билетов

Предложение лоукостера будет действовать с 15 сентября по 8 декабря

Венгерский лоукостер Wizz Air после скандального решения о возобновлении полетов в Москву решил выделить гражданам Украины еще 100 тысяч бесплатных билетов. О таком решении идет речь на официальном сайте авиаперевозчика.

"Мы продолжаем поддерживать граждан Украины, предоставляя 100 тысяч бесплатных билетов на все рейсы континентальной Европы и Великобритании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы могут воспользоваться бесплатными билетами на всех рейсах континентальной Европы и Великобритании. При этом будет ограничен временной промежуток предложения — оно будет действовать с 15 сентября по 8 декабря этого года.

Забронировать такой билет граждане Украины могут непосредственно через сайт авиаперевозчика, перейдя по ссылке.

Примечательно, что это уже в третий раз, когда Wizz Air выделяет билеты для граждан Украины. В начале марта венгерский лоукостер выделил 100 тысяч билетов для бежавших от войны украинцев. А в мае авиаперевозчик предоставил еще 10 тысяч бесплатных билетов.

Однако такое решение компании не отменяет того, что руководство дочерней компании Wizz Air — речь о Wizz Air Abu Dhabi — с 3 октября намерено возобновить полеты в российскую Москву. Примечательно, что все национальные авиалинии Объединенных Арабских Эмиратов на сегодня выполняют прямые рейсы в страну-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ирландский авиаперевозчик Ryanair объявил об исчезновении ультрадешевых билетов из тарифной сетки. В компании отметили, что это "конец эры билетов по 10 евро".