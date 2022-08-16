Зеленський змінив склад Ставки верховного головкома: прибрав Баканова та ще декого

Зміна складу Ставки відбулась через відповідні перестановки в керівництві держави

Після перестановок у керівництві країни, серед яких зміна голови СБУ та командувача Сил спецоперацій, президент Володимир Зеленський змінив і склад Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема він вивів з її складу осіб, які втратили право на доступ до Ставки. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті голови держави.

Нових членів запропонувала Рада національної безпеки і оборони України. Перестановки здійснено на виконання вимог статті 8 Закону України "Про оборону України". Новими членами Ставки головкома стали:

Малюк Василь Васильович — перший заступник Голови Служби безпеки України;

Танцюра Ігор Іванович – командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України;

Хоренко Віктор Олександрович – командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Вони замінили Івана Баканова, Юрія Галушкіна та Григорія Галагана, які займали відповідні посади раніше.

Також до складу членів Ставки було введено командувача Національної гвардії України Лебедя Юрія Анатолійовича. Відповідний указ набрав чинності з дня оприлюднення, тобто, з 16 серпня.

Як повідомляв "Телеграф", минулого разу Ставка збиралась на початку серпня, щоби обговорити питання стану забезпечення Сил Оборони усіма необхідними озброєннями та технікою, перебіг мобілізації та інші питання.