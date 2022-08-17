Перестановки на Банковій: "Телеграф" дізнався, якого міністра можуть замінити найближчим часом

Серйозні зміни на Банковій можуть відбутися вже наприкінці поточного місяця або на початку вересня

Президент України Володимир Зеленський запланував провести кілька гучних кадрових змін. Крім головнокомандувача Збройних українських сил, генерала Валерія Залужного, глава держави може звільнити з посади міністра економіки Юлію Свириденко та призначити на її місце заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму.

Відповідну інформацію спеціально для "Телеграфу" повідомили джерела в парламенті та уряді, відзначивши, що саме Шурма, який є дуже близьким до голови ОП Андрія Єрмака, перебував у шорт-листі на посаду прем’єра.

Як розповів співрозмовник нашого видання у парламенті, рейтинг Свириденко почав знижуватися після нездійснених обіцянок розібратися з паливною кризою в країні у вказані терміни.

"У Свириденко почались проблеми після історії з пальним (паливну кризу не змогли вирішити у обіцяні терміни — ред. редакцією), тоді її рейтинг в очах президента почав знижуватись. Проблема в тому, що там судять не по рівню ефективності, а судять персоналії. От не подобається зараз Свириденко, значить її треба замінити", — пояснив він.

Крім того, джерело зазначило, що, попри ситуацію, котра склалася, нинішній міністр економіки все ж має підтримку з боку бізнесу.

Більш детально дізнатися про ймовірні гучні кадрові перестановки, заплановані керівництвом країни на кінець серпня — початок вересня можна дізнатися у матеріалі:"Зеленський хоче зняти Залужного, а на Україну чекає новий прем’єр: які кадрові ротації готують найближчим часом".

Також "Телеграф" повідомляв, як український лідер Володимир Зеленський провів масові кадрові зміни в головних управліннях Служби безпеки країни.