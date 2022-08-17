Перестановки на Банковой: "Телеграф" узнал, какого министра могут заменить в ближайшее время

Серьезные изменения на Банковой могут произойти уже в конце текущего месяца или начале сентября

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал провести несколько громких кадровых смен. Кроме главнокомандующего Вооруженными украинскими силами, генерала Валерия Залужного, глава государства может уволить с должности министра экономики Юлию Свириденко и назначить на ее место заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму.

Соответствующую информацию специально для "Телеграфа" сообщили источники в парламенте и правительстве, отметив, что именно Шурма, который очень близок к главе ОП Андрею Ермаку, находился в шорт-листе на должность премьера.

Как рассказал собеседник в парламенте, рейтинг Свириденко начал снижаться после невыполненных обещаний разобраться с топливным кризисом в стране в указанные сроки.

"У Свириденко начались проблемы после истории с горючим (топливный кризис не смогли решить в обещанные сроки — ред. редакцией), тогда его рейтинг в глазах президента начал снижаться. Проблема в том, что там судят не по уровню эффективности, а судят персоналии". Вот не нравится сейчас Свириденко, значит, ее нужно заменить", — пояснил он.

Кроме того, источник отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, нынешний министр экономики все же имеет поддержку со стороны бизнеса.

Более подробно узнать о возможных громких кадровых перестановках, запланированных руководством страны на конец августа — начало сентября можно узнать в материале: "Зеленский хочет снять Залужного, а Украину ждет новый премьер: какие кадровые ротации готовят в ближайшее время".

Также Телеграф сообщал, как украинский лидер Владимир Зеленский провел массовые кадровые изменения в главных управлениях Службы безопасности страны.