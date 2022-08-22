Залужний озвучив втрати української армії з початку вторгнення росії

Кількість загиблих у лавах ЗСУ наближається до 9 тисяч

Поки ЗСУ завдають росіянам втрат у техніці, які західна розвідка називає не інакше як катастрофічними, Україна також втрачає своїх героїв. Так за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, майже 9 тисяч українців уже заплатили своїм життям за свободу батьківщини. Про це він заявив на форумі "Захисники. Перекличка", передає "Інтерфакс Україна".

Цифру Залужний назвав, говорячи про беззахисність перед війною дітей. "У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, — наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули", — сказав генерал-майор.

Як повідомляв "Телеграф", раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінював поточні щоденні втрати України, як удесятеро менші за російські. За останніми даними українського Генштабу, станом на 22 серпня окупаційна армія від початку війни втратила вбитими майже 45,5 тисяч осіб. Залужний оцінив загальний розгром російської "другої в світі" армії у 20% від залученого до бойових дій угруповання.