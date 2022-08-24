Керувати Миколаївським районом рветься одіозний екс-регіонал: Арахамія відповів

Омельчук зокрема виступав проти перейменування центральної площі Миколаєва з Леніна на Соборну

Після призначення головою Херсонської області Ярослава Янушевича, який займав високі посади за президенства Віктор Януковича і підпав під люстрацію, Кабмін узгодив на посаду ще одного чиновника із сумнівним минулим. І цього разу рішення не пройшло повз увагу Верховної Ради. Перевірити його вирішив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. "У День нашої Незалежності хотілося би говорити про зовсім інше, але дізнався зі ЗМІ, що на посаду голови Миколаївської РВА намагається прорватися кандидат, який має багату "ватну" біографію. Знаю, що ця інформація обурила багатьох людей. Тому я вже звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка й голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо виправлення цієї кадрової помилки", — написав Арахамія. І запевнив, що питання має вирішитись позитивним чином.

Він також привітав українців з Днем незалежності, пообіцявши: "А "перспективні кандидати" хай не сподіваються, що зможуть перевзутися і хтось пробачить їм те, що було до війни".

Судячи з усього, Арахамія мав на увазі колишнього "регіонала" Олександра Омельчука. Саме про погодження його кандидатури повідомив раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Омельчук відомий тим, що був одним із засновників молодіжного крила "Партії регіонів". Від політсили обирався до Миколаївської міськради у 2010 році. У лютому 2014 року, коли у місті зносили пам’ятник Леніну, він брав участь у сутичках з патріотами, а у квітні того ж року очолив міську організацію "Партії регіонів". Після припинення діяльності політсили приєднався до "Опозиційного блоку", виступав проти перейменування центральної площі Миколаєва з площі Леніна на Соборну.

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Як повідомляв "Телеграф", протести викликала також спроба призначити під час війни нове керівництво Карпатського національного природного парку. Активісти побоюються, що це приведе до відчуження значних територій парку.