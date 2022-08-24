Руководить Николаевским районом рвется одиозный экс-регионал: Арахамия ответил

Омельчук, в частности, выступал против переименования центральной площади Николаева с Ленина в Соборную

После назначения главой Херсонской области Ярослава Янушевича, занимавшего высокие должности при президенте Виктора Януковича и подпавшего под люстрацию, Кабмин согласовал на должность еще одного чиновника с сомнительным прошлым. И на этот раз решение не прошло без внимания Верховной Рады. Проверить его решил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале. "В День нашей Независимости хотелось бы говорить о совсем другом, но узнал из СМИ, что на должность главы Николаевской РВА пытается прорваться кандидат, имеющий богатую "ватную" биографию. Знаю, что эта информация возмутила многих людей. Поэтому я уже обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, заместителю руководителя Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко и председателю Николаевской ОВА Виталию Киму относительно исправления этой кадровой ошибки", — написал Арахамия. И заверил, что вопрос должен решиться положительным образом.

Он также поздравил украинцев с Днем независимости, пообещав: "А "перспективные кандидаты" пусть не надеются, что смогут переобуться и кто-нибудь простит им то, что было до войны".

Судя по всему, Арахамия имел в виду бывшего "регионала" Александра Омельчука. Именно о согласовании его кандидатуры сообщил ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Омельчук известен тем, что являлся одним из основателей молодежного крыла Партии регионов. От политсилы избирался в Николаевский горсовет в 2010 году. В феврале 2014 года, когда в городе сносили памятник Ленину, он участвовал в столкновениях с патриотами, а в апреле того же года возглавил городскую организацию Партии регионов. После прекращения деятельности политсилы присоединился к "Оппозиционному блоку", выступал против переименования центральной площади Николаева с площади Ленина в Соборную.

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Как сообщал "Телеграф", протесты вызвала также попытка назначить во время войны новое руководство Карпатского национального природного парка. Активисты опасаются, что это приведет к отчуждению крупных территорий парка.