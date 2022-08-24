"Білий квиток" під час воєнного стану: чи можуть таких осіб відправити на передову

Частково придатних до служби осіб під час воєнного стану можуть мобілізувати цілком законно

В Україні триває загальна мобілізація, у ході якої до лав армії можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років, однак є певні винятки — з-поміж них особи з так званим "білим квитком", частину з яких можуть мобілізувати, але на передову не відправлять.

Як передає "Апостроф", ступінь придатності чи непридатності чоловіка до служби в армії визначається фахівцями військово-лікарської комісії. Якщо записи лікарів вказують на непридатність, то особі дають "білий квиток". Цей документ має три категорії:

Категорія "В" (обмежена придатність) — таким громадянам у мирний час може бути протипоказана служба в армії, а от у воєнний час їх можуть мобілізувати.

— таким громадянам у мирний час може бути протипоказана служба в армії, а от у воєнний час їх можуть мобілізувати. Категорія "Г" (тимчасова непридатність) — означає, що громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців.

— означає, що громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців. Категорія "Д" (повна непридатність) — особи, які повністю звільнені від служби в армії за станом здоров'я. У такому випадку у військових квитках є позначка "знятий з військового обліку".

Представників перших двох категорій під час дії воєнного стану можуть призвати до лав армії. Однак, відповідно до "Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", затвердженого Міноборони України, таких осіб призивають до служби в тилу.

Зокрема, вони можуть нести службу у частинах забезпечення, військових комісаріатах та прилеглих до них організаціях, навчальних закладах. Однак, з "білим квитком" не беруть до складу десантно-штурмових військ, морської піхоти та плавскладів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді пропонують розширити список підстав для звільнення з військової служби під час війни. Це пов'язано з тим, що у перші дні війни деякі чоловіки не мали інформації, що їх можуть призивати лише за власним бажанням, а тому пішли на фронт.