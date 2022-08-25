Міжнародна позиція щодо Криму змінилася: глава Меджлісу розкрив деталі

Торік деякі країни відмовлялись підписувати декларацію, якщо в ній не буде записаний мирний шлях звільнення півострова

Напередодні Дня незалежності Україна провела другий саміт Кримської платформи. Він через війну відбувся не очно, а в онлайн-форматі, проте українська влада назвала його навіть більш успішним, ніж торішній. Про те, що ставлення міжнародної спільноти до питання деокупації Криму помітно міняється, розповів і голова Меджлісу кримськотатарського народу та депутат ВР Рефат Чубаров.

У своєму інтерв’ю виданню "НВ" Чубаров відзначив – партнери України більше не обстоюють варіант виключно дипломатичного вирішення проблеми. За його словами, минулого року деякі країни наполягли, щоби у декларації Кримської платформи обов’язково фігурувало формулювання "мирне припинення окупації російською федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" — в інакшому разі вони відмовлялись підписувати документ. Які саме це були країни, голова Меджлісу розповідати не став. Рік по тому, за свідченням Чубарова, позиція учасників формату змінилась.

"Цього року всі розуміють: крапка в російсько-українській війні буде поставлена на полі бою. Так ніхто не говорив, але тональність була такою", — зазначив він. Як приклад, Чубаров навів слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна має бути упевнена в тому, що отримуватиме допомогу стільки, скільки це буде потрібно. "Інші країни говорили про те, які вони санкції продумують наступним етапом. І всі говорили про те, що вони будуть підтримувати Україну до того часу, поки вона не переможе", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф" на деокупації Криму і поверненні його Україні наполіг навіть президент Туреччини Реджеп Ердоган, який вважається досить прихильним до росії політиком.