Международная позиция по Крыму изменилась: глава Меджлиса раскрыл детали

В прошлом году некоторые страны отказывались подписывать декларацию, если в ней не будет записан мирный путь освобождения полуострова

В преддверии Дня независимости Украина провела второй саммит Крымской платформы. Он из-за войны состоялся не очно, а в онлайн-формате, однако украинские власти назвали его даже более успешным, чем прошлогодний. О том, что отношение международного сообщества к вопросу деоккупации Крыма заметно меняется, рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа и депутат ВР Рефат Чубаров.

В своем интервью изданию "НВ" Чубаров отметил – партнеры Украины больше не отстаивают вариант исключительно дипломатического решения проблемы. По его словам, в прошлом году некоторые страны настояли на том, чтобы в декларации Крымской платформы обязательно фигурировала формулировка "мирное прекращение оккупации российской федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" — в противном случае они отказывались подписывать документ. Какие именно это были страны, глава Меджлиса рассказывать не стал. Год спустя, по свидетельству Чубарова, позиция участников формата изменилась.

"В этом году все понимают: точка в российско-украинской войне будет поставлена на поле боя. Так никто не говорил, но тональность была такой", — отметил он. В качестве примера Чубаров привел слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна быть уверена в том, что будет получать помощь столько, сколько это потребуется. "Другие страны говорили о том, какие они санкции продумывают следующим этапом. И все говорили о том, что они будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф" на деоккупации Крыма и возвращении его Украине настоял даже президент Турции Реджеп Эрдоган, считающийся достаточно благосклонным к россии политиком.