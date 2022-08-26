"Розумна мілітаризація": Рєзніков запропонував не пускати на держслужбу людей без військової підготовки

Завдяки нововведенню Україна наблизиться до стандартів Ізраїлю, Швейцарії чи Швеції (можливо)

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що після нападу російського ворога на нашу країну надалі всі державні службовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи у цій галузі мають проходити обов’язкову військову підготовку.

Про це суто громадянська людина адвокат Резніков написав у колонці на Українській правді.

"Наявність військової підготовки має стати однією з обов’язкових вимог для роботи на державній службі, а також при балотуванні на виборні посади в органах місцевого самоврядування, до парламенту, судів тощо ", — вважає Резніков.

На його думку, в Україні потрібно проаналізувати всі сфери життя та з’ясувати, представники яких професій мають бути готові до оборони.

Він навіть вигадав термін для такого процесу — "розумна мілітаризація". І попросив не плутати її з мілітаризацією російською, адже "мілітаризація в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та Росії та Північної Кореї з іншого мають принципові відмінності".

"Прошу не плутати її з мілітаризацією російською, адже "мілітаризація в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку і Росії та Північнійї Кореї з іншого мають принципові відмінності", — наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше український міністр оборони заявив про те, що найгірший сценарій війни для України вже пройдено, і попереду наших збройних сил лише одна перспектива – знищити ворога і вигнати його з країни.