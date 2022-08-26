"Умная милитаризация": Резников предложил не пускать на госслужбу людей без военной подготовки

Благодаря нововведению Украина приблизится к стандартам Израиля, Швейцарии или Швеции (возможно)

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что после нападения российского врага на нашу страну впредь все государственные служащие, включая выборные должности, перед началом работы в этой области должны проходить обязательную военную подготовку.

Об этом сугубо гражданский человек адвокат Резников написал в колонке на Украинской правде.

"Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.", — считает Резников.

По его мнению, в Украине нужно проанализировать все сферы жизни и выяснить, представители каких профессий должны быть готовы к обороне.

Он даже придумал термин для такого процесса – "умная милитаризация". И попросил не путать ее с милитаризацией российской, ведь "милитаризация в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Кореи с другой имеют принципиальные отличия".

"Прошу не путать ее с милитаризацией российской, ведь "милитаризация в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия", — подчеркнул Резников.

Напомним, ранее украинский министр обороны заявил о том, что худший сценарий войны для Украины уже пройден, и впереди у наших вооруженных сил только одна перспектива – уничтожить врага и изгнать его из страны.