Погрожував підірвати школу та дитячий садок: під Києвом затримали псевдомінера

Цілі, з якими діяв "жартівник", ще належить з’ясувати психіатрам

Перший "робочий" день після свята Дня Незалежності виявився не зовсім радісним для правоохоронців, а також мешканців столичного регіону.

Причина – у тому, що 31-річний чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що заклав бомбу у навчальних закладах Білої Церкви.

Про це у соціальній мережі повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небитов.

На щастя, повідомлення чоловіка виявились звичайним блефом.

"Разом із рятувальниками наші кінологи та вибухотехніки обстежили цілу низку навчальних закладів, проте жодних вибухових пристроїв не виявили. Вже за кілька годин ми встановили та затримали зловмисника. У будинку місцевого жителя вилучили і мобільний телефон, з якого скоїли фейкову загрозу замінування ", — написав. Небут.

Затримання псевдомінера

Звичайно, найкращим покаранням за подібні дії стало б відправлення "жартівника" на фронт, але поки що йому загрожує "лише" позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, що нещодавно ще одним засобом "тривожності" українців став додаток "Тривога", який надзвичайно розширив свої можливості.