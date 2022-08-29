В Україні оголосили списки студентів, які вступили на бюджет: як дізнатись свій результат

Наступним кроком має стати подача оригіналів документів до вибраних закладів освіти

Вступна кампанія на бюджетні місця у вищих закладах освіти України перейшла у стадію оголошення результатів – рейтингові списки сформовано, а в них зазначено усіх рекомендованих до зарахування на бюджет абітурієнтів. Дізнатись свої результати можна кількома способами.

Як пише портал "Освіта.ua", відкриті для загального перегляду списки опубліковані на сайті Інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA". Там навпроти заяв абітурієнтів, яких було рекомендовано до зарахування на бюджетні місця, змінився статус – з "Допущено" на "Рекомендовано".

Окрім того, особисті результати можна знайти в електронному кабінеті вступника. На відповідній сторінці навпроти кожної заяви, поданої на бюджетну форму навчання, встановлено статус "Рекомендовано до зарахування".

Варто зазначити, що оприлюднені сьогодні списки стосуються абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на підставі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання.

Наступним кроком рекомендовані до зарахування абітурієнти мають подати до обраних закладів освіти оригінали своїх документів. Крайній термін подачі – 18:00 2 вересня. Після цього статус їхніх заяв має бути змінений на "До наказу (бюджет)". Зарахування на бюджет відбуватиметься 5 вересня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 вересня.

Читайте також: Категорія Суспільство Як навчатимуться студенти в умовах війни: у МОН детально пояснили МОН рекомендує почати навчання 15 серпня та вчитися по суботах

Як повідомляв "Телеграф", в Україні готують перехід на освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів за новою схемою — без фіксованої тривалості. В разі їх прийняття, ступінь бакалавра студенти здобуватимуть від 3 до 6 років, а магістра – від 1 до 4 років.