В Украине объявили списки поступивших на бюджет студентов: как узнать свой результат

Следующим шагом должна стать подача оригиналов документов в выбранные учебные заведения

Вступительная кампания на бюджетные места в высших учебных заведениях Украины перешла в стадию объявления результатов – рейтинговые списки сформированы, а в них отмечены все рекомендованные к зачислению на бюджет абитуриенты. Узнать свои результаты можно несколькими способами.

Как пишет портал "Освіта.ua", открытые для общего просмотра списки опубликованы на сайте Информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA". Там напротив заявлений абитуриентов, которые были рекомендованы к зачислению на бюджетные места, изменился статус – с "Допущено" на "Рекомендовано".

Кроме того, личные результаты можно найти в электронном кабинете поступающего. На соответствующей странице напротив каждого заявления, поданного на бюджетную форму обучения, установлен статус "Рекомендовано к зачислению".

Следует отметить, что обнародованные сегодня списки касаются абитуриентов, поступающих на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) на основании полного общего среднего образования по дневной форме обучения.

Следующим шагом рекомендованные к зачислению абитуриенты должны подать в избранные учебные заведения оригиналы своих документов. Крайний срок подачи – 18:00 2 сентября. После этого статус их заявлений должен быть изменен на "До приказа (бюджет)". Зачисление на бюджет будет происходить 5 сентября, а перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 сентября.

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Как сообщал "Телеграф", в Украине готовят переход на образовательные программы бакалаврского и магистерского уровней по новой схеме — без фиксированной продолжительности. В случае их принятия степень бакалавра студенты будут получать от 3 до 6 лет, а магистра – от 1 до 4 лет.