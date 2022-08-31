"Першими втікають під час повітряної тривоги": "слуга народу" дорікнув нардепу від ЄС (відео)

Конфлікт двох депутатів розгорівся на фоні дискусії, можна чи не можна знімати і робити прямі ефіри під час засідань Ради, та голосування за закон про ЗМІ

Україна уже понад півроку живе в режимі постійних повітряних тривог – громадянам регулярно нагадують не нехтувати її сигналами, а дітей перед навчальним роком спеціально готують до того, як діяти, якщо сирена застане їх у класі. Тим часом через повітряну тривогу стався конфлікт між народними депутатами Олександром Федієнком ("Слуга народу") та Володимиром В’ятровичем ("Європейська солідарність").

Федієнко зафільмував, як В’ятрович після буцімто сигналу намагався покинути залу парламенту, але двері при цьому виявились заблокованими. "Під час повітряної тривоги першими хто тікає з залу саме про європейська фракція", — написав він у своєму телеграм-каналі.

При цьому допис Федієнка був відповіддю на критику того, що він знімав відео у залі засідань Верховної Ради. Вони зараз з міркувань безпеки проходять без прямої трансляції. Своїм діям він протиставив скріншот посту Ірини Геращенко (ЄС), в якому вона розкритикувала прийняття у першому читанні скандального законопроекту про ЗМІ і опублікувала фото свого колеги Володимира Ар’єва, який знімав засідання на камеру.

"Зранку мені надіслали фото де мій колега з іншої фракції начебто веде відео трансляцію. Мене запитали чому така про "європейська" фракція може знімати відео а всі інші депутати проти? Друзі відео знімати може будь-хто я доречі додаю як це було", — написав Федієнко. І додав, що записи засідань парламенту потім викладаються на Youtube-каналі телеканала "Рада", хоча і з деякою затримкою.

Своєю чергою нардеп від ЄС Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі заявив, що закиди Федієнка про втечу під час тривоги є дезінформацією. "Сьогодні Ради не було. Вчора була Рада і повітряної тривоги в Києві не було. Вʼятрович намагався відкрити двері, щоб пронести в залу камеру", — написав він.

Зазначимо, що напередодні В’ятрович звинуватив канал "Рада" у тому, що він перестав бути парламентським ЗМІ і перетворився на інструмент пропаганди влади. Зокрема через відсутність прямих ефірів з засідань. "Тому ви не побачите, того що відбувається у стінах Верховної ради України. А тут боротьба триває, за те, щоб Україна була таки українською державою", — написав він у Facebook.

Як повідомляв "Телеграф", прийнятий напередодні у першому читанні законопроект може, в разі прийняття в цілому, суттєво обмежити права ЗМІ в Україні. У журналістській спільноті його назвали наступом на свободу слова. Найбільше голосів за одіозний законопроект віддали саме "слуги".