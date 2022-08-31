Своє відео з напівоголеними грудьми жінка назвала перформансом, за який навіть отримала нагороду

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка раніше опинялася у центрі секс-скандалу, а потім у відвертому купальнику запускала в маси свою партію, тепер перекваліфікувалася і стала журналісткою. Своє минуле жінка називає перевагою, адже була на місці гостей, яких тепер запрошує у студію.

Про це у середу, 31 серпня, Олександра Клітіна розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За словами ексзаступниці голови Мінінфраструктури, тепер вона працює у редакції Kyiv Post журналісткою і твердо переконана, що у цій ролі вона може значно більше "допомогти своїй країні". Примітно, що ідею просування власної партії вона відкинула, адже в країні війна. А відео, де вона у купальнику анонсувала запуск політсили, Клітіна назвала перформансом.

"Те моє відео, то було більше як hardperformance, за який я навіть отримала від Pinchuk Art Centre номінацію. Цей тролінг ніхто не зрозумів, але я думаю, що він був корисним. Журналіст — це нова для мене професія. Мені дуже цікаво. Хочеться показати приклад гарної журналістики, а не те, що зі мною відбувалося", — зазначила вона.

Редакцію Kyiv Post, з якої раніше масово звільнили журналістів при чому не найкращим способом, Клітіна називає абсолютно незалежною та демократичною. За її словами, її творчість у цьому ЗМІ ніхто не обмежує.

"Я писала і до цього багато статей, але більше для іноземної преси. Декілька моїх статей публікував редактор Kyiv Post, йому сподобалося. Він запросив мене на роботу, я спробувала. В тому числі теж беру інтерв'ю, запрошую гостей в студію. Мені дуже це цікаво. Я маю таку перевагу, адже була на місці цих гостей і розумію, як це. З політичним бекграундом мені простіше, я знаю, про що розпитувати, як зробити інтерв'ю цікавим без того, щоб принижувати гостя", — резюмувала новоспечена журналістка.

Клітіна в епіцентрі секс-скандалу

Ситуація сталася у листопаді 2019 року, коли нардеп Антон Поляков, який помер за дивних обставин 8 жовтня 2021 року, оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорювали Олександру Клітіну як нову заступницю міністра. Нібито у розмові нардепів стверджувалося, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.

Скандал отримав продовження після оприлюднення листування пранкера Джокера із Клітіною. Говорячи про закупівлю локомотивів для "Укрзалізниці", вона звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія у корупції, написавши, що він "каламутить із тендерами". Після цього Криклій заявив, що в нього впала довіра до Клітіної. А згодом її звільнили з посади заступника міністра інфраструктури.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єр-міністр Фінляндії, 36-річна Санна Марін, через свою любов до тусовок потрапила у гучний скандал. У соцмережах опублікували відео, як Марін розважається на вечірці, де, вочевидь, не тільки розпивали алкоголь, але й приймали наркотики.