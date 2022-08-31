Свое видео с полуобнаженной грудью женщина назвала перфомансом, за который даже получила награду

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее оказывалась в центре секс-скандала, а затем в откровенном купальнике запускала в массы свою партию, теперь переквалифицировалась и стала журналисткой. Свое прошлое женщина называет преимуществом, ведь была на месте гостей, которых теперь приглашает в студию.

Об этом в среду, 31 августа, Александра Клитина рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По словам экс-замглавы Мининфраструктуры, теперь она работает в редакции Kyiv Post журналисткой и твердо убеждена, что в этой роли она может значительно больше "помочь своей стране". Примечательно, что идею продвижения своей партии она отвергла, ведь в стране война. А видео, где она в купальнике анонсировала запуск политсилы, Клитина назвала перфомансом.

"То мое видео, это было больше как hardperformance, за который я даже получила от Pinchuk Art Centre номинацию. Этот троллинг никто не понял, но я думаю, что он был полезен. Журналист — это новая для меня профессия. Мне очень интересно. Хочется показать пример хорошей журналистики, а не то, что со мной происходило", — отметила она.

Редакцию Kyiv Post, из которой ранее массово уволили журналистов при чем не лучшим способом, Клитина называет абсолютно независимой и демократической. По ее словам, ее творчество в этом СМИ никто не ограничивает.

"Я писала и до этого много статей, но больше для иностранной печати. Несколько моих статей публиковал редактор Kyiv Post, ему понравилось. Он пригласил меня на работу, я попробовала. В том числе тоже беру интервью, приглашаю гостей в студию. Мне очень это интересно. У меня есть такое преимущество, ведь было на месте этих гостей и понимаю, как это. С политическим бэкграундом мне проще, я знаю, о чем расспрашивать, как сделать интервью интересным без того, чтобы унижать гостя", — резюмировала новоиспеченная журналистка.

Клитина в эпицентре секс-скандала

Ситуация произошла в ноябре 2019 года, когда нардеп Антон Поляков, который умер при странных обстоятельствах 8 октября 2021 года, обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждали Александру Клитину как нового замминистра. Якобы в разговоре нардепов утверждалось, что Клитина попала на свой пост через постель.

Скандал получил продолжение после обнародования переписки пранкера Джокера с Клитиной. Говоря о закупке локомотивов для "Укрзализныци", она обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами". После этого Криклий заявил, что у него упало доверие к Клитиной. А впоследствии ее уволили с должности замминистра инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Финляндии, 36-летняя Санна Марин, из-за своей любви к тусовкам попала в громкий скандал. В соцсетях опубликовали видео, как Марин развлекается на вечеринке, где, очевидно, не только распивали алкоголь, но и принимали наркотики.