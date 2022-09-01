Чому в Україні провалилася податкова амністія: експерти назвали причини

За рік можна констатувати, що податкова амністія в Україні провалилася

Рік тому, 1 вересня 2021 року, в Україні запрацювала податкова амністія.

Протягом року можна було задекларувати майно, яке з’явилося до січня 2021-го, і за яке не сплатили податок на дохід. Держава пропонувала заплатити їй один раз від 2,5 до 9% вартості легалізованих активів. Нещодавно амністію продовжили на півроку (до 1 березня 2023 року). Але деякі підсумки можна підбити вже зараз. "Телеграф" поцікавився в експертів, що із задуманого вийшло — і чи вийшло?

Винна політика Гетманцева

Економічний експерт Данило Монін вважає, що податкову амністію повністю провалено. На його думку, основна причина навіть не війна, а недовіра населення до головного ініціатора та штовхача амністії, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Того самого, який відомий своїми ініціативами, спрямованими на максимальне зарегулювання та оподаткування представників бізнес-сфери.

"Добровільне декларування працює, коли є довірчі відносини бізнесу та влади. Коли влада показує, що вона готова працювати інакше, прозоро, без тиску, це дає привід бізнесу почати теж змінюватися на краще. Але з урахуванням того, що Гетманцева навіть війна не зупиняє від фактичних перевірок, стучання на бізнес та підвищення податків, від общипування підприємців, як гусей, те й ставлення бізнесу до держави – таке саме. Дякую, але – ні. Тож провал податкової амністії – особиста заслуга Гетманцева", – констатує Данило Монін.

Це якась недоамінстія

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко також наголошує на повному провалі податкової амністії.

"Нічого з того, чого хотіли, не домоглися. Планували, що до бюджету надійдуть десятки мільярдів. У результаті сума задекларованого до сплати збору склала лише 269,2 млн гривень, а всього задекларовано лише 4,5 млрд гривень. І справа тут не в широкомасштабній війні, хоч її фактор, зрозуміло, має значення. Суть у тому, що спочатку амністія проводилася неправильно. Це, по суті, була якась недоамінстія", — вважає експерт.

Читайте також:

Він пояснює, що амністія – це повне прощення порушення закону. Наприклад, людина скоїла злочин (не тяжкий). Відносно нього відкрили кримінальну справу, навіть судили. Але якщо він потрапив під амністію, це означає повне прощення.

"Так і тут. Якщо ми амністуємо капітали, це треба робити остаточно і безповоротно, – упевнений Олександр Охріменко. – Тобто ти декларуєш наявні кошти. І платиш, припустимо, 5% від загальної суми до бюджету. І якщо через п’ять років хтось захоче порушити проти тебе кримінальну справу під приводом того, що ти колись отримав хабар, він не має права це робити, якщо мова про вже амністовану суму, а у нас просто звільнили від податків. Бізнесмен декларує кошти, які, скажімо, заробив на контрабанді, фальсифікаті і так далі. Класика. Так, податки з нього не братимуть із цих коштів, якщо він заплатив певну частину до бюджету, обіляючи свої гроші. Але ж його можна притягнути до відповідальності за контрабанду! За порушення валютного законодавства. Ще за щось".

Тобто, наголошує експерт, залишаються статті, за якими до бізнесмена можуть прийти люди у погонах. І почати "доїти" або "шити статтю".

В Італії, за словами Олександра Охріменка, податкова амністія спрацювала саме тому, що вона була тотальною.

"До бюджету зайшли десятки мільярдів євро. Тому що після того, як ти заплатив певний податок – до тебе жодних питань. І до походження твоїх капіталів. Так, багатьом це не подобалося. Так, таким чином відбілили свої кошти мафіозі та корумповані чиновники. Але це спрацювало! А у нас ні. І не спрацює, — прогнозує економіст. — Тому що до тих, хто покаже всі свої доходи, тут же навідаються наші численні борці з корупцією. У кращому випадку. У Грузії, до речі, податкова амністія у свій час провалилася з тієї ж причини".

Без батога такий пряник не працює

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін вважає, що у провалі податкової амністії, безумовно, винна і війна також. Але справа, наголошує він, не лише в цьому.

"Багато людей просто не бачать сенсу амністувати гроші. Амністія — це пряник. Але він не спрацює, поки у вас не буде батога. Батіг у всьому світі тільки один — непрямі методи визначення ваших доходів через витрати. Тобто, контроль за вашими витратами. На сьогоднішній момент в Україні цього немає. Ви можете купити квартиру на вторинному ринку. І про це не дізнається податкова. Купити на вторинному авто, провести будь-яку операцію, формалізувавши через нотаріуса, який подасть дані із заниженою вартістю. І податкова, знову ж таки, не при ділі. До тих пір, поки не буде жорсткого контролю за вашими витратами, вам немає сенсу легалізувати гроші, які маєте", – пояснює експерт.

Тобто, продовжує він, одночасно з ухваленням закону про амністію слід приймати і законопроєкт про непрямі методи контролю за витратами громадян. Якщо цього немає, амністія марна.

"Сенс? Вам пропонується заплатити певну суму в бюджет — і витрачати гроші так само, як витрачали раніше. Але навіщо платити, якщо можна і далі витрачати (не особливо афішуючи, звичайно), не боячись, що хтось поцікавиться — а звідки такі суми? Не сплачуючи податки, як і не платили, — зазначає Олег Пензін. — Є невелика категорія людей, які мають активи за кордоном. Ось їм амністування потрібне (і саме вони, схоже, це зробили), тому що до них мають претензії наші партнери в Європі. Для таких людей легалізація капіталів життєво потрібна, інакше їх активи можуть бути заморожені".