Почему в Украине провалилась налоговая амнистия: эксперты назвали причины

Спустя год можно констатировать, что налоговая амнистия в Украине провалилась

Год назад, 1 сентября 2021 года, в Украине заработала налоговая амнистия.

В течение года можно было задекларировать имущество, которое появилось до января 2021-го – и за которое не заплатили налог на доход. Государство предлагало заплатить ему единожды от 2,5 до 9% от стоимости легализуемых активов. Недавно амнистию продлили на полгода (до 1 марта 2023-го). Но некие итоги можно подвести уже сейчас "Телеграф" поинтересовался у экспертов, что из задуманного получилось – и получилось ли?

Виновата политика Гетманцева

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что налоговая амнистия полностью провалена. По его мнению, основная причина даже не война, а недоверие населения к главному инициатору и толкателю амнистии, председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. Тому самому, который известен своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы.

"Добровольное декларирование работает, когда есть доверительные отношения бизнеса и власти. Когда власть показывает, что она готова работать по другому, прозрачно, без давления, это дает повод бизнесу начать тоже меняться в лучшую сторону. Но с учетом того, что Гетманцева даже война не останавливает от фактических проверок, стукачества на бизнес и повышения налогов, от общипывания предпринимателей, как гусей, то и отношение бизнеса к государству – такое же. Спасибо, но – нет. Так что провал налоговой амнистии – личная заслуга Гетманцева", – констатирует Даниил Монин.

Это какая-то недоаминстия

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко также отмечает полнейший провал налоговой амнистии.

"Ничего из того, чего хотели, не добились. Планировали, что в бюджет поступят десятки миллиардов. В итоге сумма задекларированного к уплате сбора составила лишь 269,2 млн гривен, а всего задекларировано лишь 4,5 млрд гривен. И дело тут не в широкомасштабной войне, хоть ее фактор, понятно, имеет значение. Суть в том, что изначально амнистия проводилась неправильно. Это, по сути, была (есть) какая-то недоаминстия", – считает эксперт.

Он поясняет, что амнистия – это полное прощение нарушения закона. Например, человек совершил преступление (не тяжкое). В отношении него открыли уголовное дело, даже судили. Но если он попал под амнистию – это означает полное прощение.

"Так и тут. Если мы амнистируем капиталы, это надо делать окончательно и бесповоротно, – уверен Александр Охрименко. – То есть, ты декларируешь имеющиеся средства. И платишь, допустим, 5% от общей суммы в бюджет. И если через пять лет кто-то захочет возбудить против тебя уголовное дело под предлогом того, что ты когда-то получил взятку, он не имеет право это делать, если речь об уже амнистированной сумме. А у нас просто освободили от налогов. Бизнесмен декларирует средства, которые, допустим, заработал на контрабанде, фальсификате и так далее. Классика. Да, налоги с него брать не будут с этих средств, если он заплатил определенную часть в бюджет, обеляя свои деньги. Но его можно привлечь к ответственности за контрабанду! За нарушение валютного законодательства. Еще за что-то".

То есть, акцентирует эксперт, остаются статьи, по которым к бизнесмену могут прийти люди в погонах. И начать "доить" или "шить статью".

В Италии, по словам Александра Охрименко, налоговая амнистия сработала именно потому, что она была тотальной.

"В бюджет зашли десятки миллиардов евро. Потому что после того, как ты заплатил определенный налог – к тебе никаких вопросов. И к происхождению твоих капиталов. Да, многим это не нравилось. Да, таким образом обелили свои средства мафиози и коррумпированные чиновники. Но это сработало! А у нас нет. И не сработает, – прогнозирует экономист. – Потому что к тем, кто покажет все свои доходы, тут же наведаются наши многочисленные борцы с коррупцией. В лучшем случае. В Грузии, кстати, налоговая амнистия в свое время провалилась по той же причине".

Без кнута такой пряник не работает

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в провале налоговой амнистии, безусловно, виновата и война тоже. Но дело, подчеркивает он, не только в этом.

"Многие просто не видят смысл амнистировать деньги. Амнистия – это пряник. Но он не сработает, пока у вас не будет кнута. Кнут во всем мире только один – косвенные методы определения ваших доходов через расходы. То есть, контроль за вашими расходами. На сегодняшний момент в Украине этого нет. Вы можете спокойно купить квартиру на вторичном рынке. И об этом не узнает налоговая. Купить на вторичке авто, провести любую операцию, формализовав через нотариуса, который подаст данные с заниженной стоимостью. И налоговая, опять же, не у дел. До тех пор, пока не будет жесткого контроля за вашими расходами, вам нет смысла легализировать деньги, которыми располагаете", – поясняет эксперт.

То есть, продолжает он, одновременно с принятием закона об амнистии следовало принимать и законопроект о непрямых методах контроля за расходами граждан. Если этого нет, амнистия бесполезна.

"Смысл? Вам предлагается заплатить определенную сумму в бюджет – и тратить деньги точно так же, как тратили ранее. Но зачем платить, если можно и далее тратить (не особо афишируя, конечно), не боясь, что кто-то поинтересуется – а откуда такие суммы? Не платя налоги, как и не платили, – отмечает Олег Пендзин. – Есть небольшая категория людей, которые имеют активы за границей. Вот им амнистирование нужно (и именно они, похоже, это сделали), потому что к ним имеют претензии наши партнеры в Европе. Для таких людей легализация капиталов жизненно необходима, иначе их активы могут быть заморожены".