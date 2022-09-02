Пенсія під час війни: окремій категорії українців можуть переглянути виплати

Окрім збереження пенсії, повторно призваним українцям гарантують перерахунок виплат після звільнення

Українським пенсіонерам нещодавно пояснили, як не залишитись без виплат у разі працевлаштування. Але відкритим залишилось питання, що буде з пенсіями у військових запасу, які повторно призвались або були мобілізовані до армії через війну.

У Пенсійному фонді заспокоїли – якщо військового повторно прийняли на службу, виплата пенсії для такої особи не припиняється. Це правило поширюється на тих, хто був залучений до війська:

за призовом під час мобілізації, на особливий період;

за призовом резервістів в особливий період;

за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.

Більше того, після повторного звільнення з лав армії їхні пенсії переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби. Щоби зробити такий перерахунок, уповноважений орган силового міністерства або відомства (Міноборони, МВС, Держприкордонслужба, СБУ, тощо), з якого військовослужбовець звільнився, має надати Пенсійному фонду:

грошовий атестат;

довідку про додаткові види грошового забезпечення;

розрахунок вислуги років військовослужбовця.

У ПФУ зазначили, що це питання регулюється законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Як повідомляв "Телеграф", частині українських пенсіонерів збільшать виплати з 1 жовтня – стало відомо, кому.