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"Фарс і цирк": Верещук закликала мешканців захоплених територій не брати участі у псевдореферендумах Росії

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Ірина Верещук Новина оновлена 04 вересня 2022, 05:56
Ірина Верещук

На всіх учасників "волевиявлення" чекає кримінальна відповідальність

Усі фейкові референдуми про "приєднання до Росії", які окупанти готуються проводити на тимчасово окупованих територіях, залишаються частиною військового злочину проти України. Участь у них неухильно призведе до кримінальної відповідальності.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону "UA разом".

"Референдуми", хоч би як росіяни їх називали, — це всі елементи злочину, який вчиняє росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази із відкритою датою. Ми чудово це розуміємо та бачимо. Немає і не буде жодних референдумів на нашій українській землі. А те, що росіяни називають там щось, когось із Росії привозять, ящики якісь роблять, абсолютно нічого схожого з референдумом не має», — сказала Верещук.

Вона підкреслила, що Захід ніколи не визнає жодних псевдореферендумів Росії.

"Тому все це фарс та цирк. Але для наших громадян, які візьмуть участь у цьому, це насправді стаття Кримінального кодексу. Тому я ще раз закликаю евакуюватися всіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, — не брати участь у жодних «референдумах», ніяким тиском, ніяким насильницьким спонуканням тощо не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на «референдум», брав якісь «бюлетені» і щось там. робив", — наголосила Верещук.

За її словами, відсоток мешканців тимчасово непідконтрольних територій, які готові брати участь у псевдореферендумах, мізерний – "навіть не 2%".

Віце-прем’єр-міністр закликала громадян дзвонити на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на підконтрольну територію України.

Нагадаємо, що в кремлі вкотре змінили терміни "референдумів" на захоплених територіях України через відсутність бажаючих взяти в них участь.

Теги:
#Кримінальна відповідальність #Ірина Верещук #псевдореферендум #Фейки