"Фарс и цирк": Верещук призвала жителей захваченных территорий не принимать участия в псевдореферендумах рф

Всех участников "волеизъявления" ждет уголовная ответственность

Все фейковые референдумы о "присоединении к россии", которые оккупанты готовятся проводить на временно оккупированных территориях, остаются частью военного преступления против Украины. Участие в них неуклонно приведет к уголовной ответственности.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона "UAразом".

"Референдумы", как бы россияне их ни называли, — это всё элементы преступления, совершаемого россией в отношении нашего государства. У них сейчас этап закрытой фазы с открытой датой. Мы отлично это понимаем и видим. Нет и не будет никаких референдумов на нашей украинской земле. А то, что россияне называют там что-то, кого-то из россии привозят, ящики какие-то делают, абсолютно ничего схожего с референдумом не имеет", — сказала Верещук.

Она подчеркнула, что Запад никогда не признает никаких псевдореферендумов рф.

"Поэтому все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые примут участие в этом, это, на самом деле, статья Уголовного кодекса. Поэтому я еще раз призываю эвакуироваться всех, кто может, а если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, — не участвовать ни в каких "референдумах". Никаким давлением, никаким насильственным побуждением и т. д. нельзя потом будет оправдать то, что человек шел на "референдум", брал какие-то "бюллетени" и что-то там делал", — подчеркнула Верещук.

По ее словам, процент жителей временно неподконтрольных территорий, готовых участвовать в псевдореферендумах, мизерный – "даже не 2%".

Вице-премьер-министр призвала граждан звонить по телефону на горячую линию по номеру 15-48, чтобы получить помощь в эвакуации на подконтрольную территорию Украины.

Напомним, что в кремле в очередной раз изменили сроки "референдумов" на захваченных территориях Украины ввиду отсутствия желающих принять в них участие.