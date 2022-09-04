"Бавовна" у Криму: мешканці чули вибухи у Сімферополі та Севастополі (відео)

Неподалік одного зі згаданих місць — військова частина

В окупованому росією Криму регулярно трапляються надзвичайні події — пожежі, вибухи та інші неприємності не обходять не лише військові об’єкти. У ніч на 4 вересня звуки вибухів чули одразу у двох великих містах півострова — Сімферополі та Севастополі.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. У регіональних телеграм-каналах розповідається про пуск ракет у бік материкової України, то про роботу російського ППО нібито проти безпілотника. Ракети начебто щось збили.

Зазначимо, більшість користувачів повідомляє про вибухи в Севастополі в районі Козачої бухти. Там знаходиться військова частина окупантів.

Козача бухта на карті

У Сімферополі за вибухи могли прийняти весільний салют, наголошують місцеві пабліки. За традицією, окупаційна влада Криму мовчить про те, що сталося вночі і не коментує дивні звуки.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що українські розвідники закликали кримчан до співпраці та інформування щодо місць дислокації окупантів на півострові. Місцеві колаборанти та російські ставленики вже влаштували істерику через плани України щодо деокупації півострова та заяв про опрацювання маршрутів евакуації мешканців на випадок воєнних дій.